Spielgruppe Pusteblume erhält Spende aus der „Rest-Cent-Aktion“ von Veka

Paul Schwienhorst (l.), Dagmar Schulze Zurmussen (2.v.l.) und Svetlana Dick (r.) nahmen von David Beckers (3.v.l.) und Daniel Drees (2.v.r.) eine Spende in Höhe von 740 Euro aus der „Rest-Cent-Aktion“ der Firma Veka AG entgegen.

Seit mittlerweile 19 Jahren werden in der Spielgruppe Pusteblume Kinder im Alter von zwei bis drei Jahren betreut. Die Pusteblume ist in den Räumlichkeiten der ehemaligen Stellmacherei an der Lindenstraße beheimatet und ein unverzichtbarer Bestandteil des Betreuungsangebotes für Kleinkinder im Golddorf.

„Hut ab und Danke an das gesamte Team der Pusteblume für das Engagement“, sagt Daniel Drees, der bei der Veka AG in Sendenhorst arbeitet. Gemeinsam mit einigen Kollegen übergab er unlängst eine Spende in Höhe von 740 Euro aus der „Rest-Cent-Aktion“ der Firma Veka.

Das Prinzip hinter der Aktion ist denkbar einfach: Keiner der 1300 Mitarbeiter bekommt durch die Umrechnung von Brutto nach Netto eine „glatte“ Lohnsumme ausgezahlt. Nach dem Komma stehen immer Beträge von 0 bis 99 Cent. Auf die Auszahlung dieser Cent-Beträge können die Mitarbeiter freiwillig verzichten. Die gesammelte Summe wird monatlich von der Firma Veka verdoppelt und an gemeinnützige Organisationen gespendet.

Schwierige Zeit für Elterninitiativen

„Das Ziel ist es, mit einem kleinen Beitrag des Einzelnen einen großen Betrag aus der Summe Aller zu erhalten und damit Gutes zu tun“, erklärt Daniel Drees. Gerade für Elterninitiativen wie die Pusteblume sei es zurzeit besonders schwer, die Corona-Pandemie finanziell durchzustehen und das Betreuungsangebot aufrechtzuerhalten. Er habe die Pusteblume daher für die Rest-Cent-Spende vorgeschlagen. Mit der Spende könnten nicht nur aktuelle Anschaffungen bezahlt werden, sondern es bleibe auch noch ein gewisser Betrag für neues Spielgerät in der Spielgruppe übrig.