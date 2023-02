Mit Laufen in die Puschen kommen

Lange Zeit stand für Nicole Staudinger fest: Sport ist Mord. In Warendorf erzählt sie am 16. März, wie sie den "Inneren Schweinehund" überwunden hat und bietet einen Tag später ein Motivations-Lauftraining im Emsseepark an.

Nicole Staudinger, Schlagfertigkeitsqueen, Kommunikations- & Resilienz-Expertin, Bestsellerautorin mit Witz, die aus Krisen gestärkt hervorgeht, liest am Donnerstag, 16. März, um 19.30 Uhr auf Einladung der Buchhandlung Ebbeke aus ihrem neuen Buch „Läuft schon“. Und sie bringt ihre Laufschuhe mit.

Laufen am 8. Meridian

Lange Zeit stand für Nicole Staudinger fest: Sport ist Mord. Doch um nach ihrer Brustkrebserkrankung wieder zurückzufinden in ein gesundes und bewegliches Leben - und um ein paar Pfunde zu verlieren - begann die Schlagfertigkeitsqueen zu laufen. Und hörte nicht mehr auf: Mittlerweile hat sie ihren ersten Halbmarathon erfolgreich geschafft. Wie es ihr gelang, ihren inneren Schweinehund zu überwinden und Freude am Laufen zu finden, davon erzählt sie gewohnt humorvoll und mit viel Selbstironie. Nicole Staudinger nimmt ihre Leser mit auf ihre Reise zur ambitionierten Hobbyläuferin und verspricht eine Anleitung, mit der jede Frau – und gerne auch Mann – in die Puschen kommt. Das Besondere: einen Tag nach der Lesung, am Freitag, 17. März, lädt die Autorin zu einem Lauftraining in Warendorf ein. Start ist um 10 Uhr im Emsseepark am Beet des 8. Meridian.

Buchvorstellung: Läuft schon

Für die 40-jährige Kommunikationstrainerin lief dabei längst nicht immer alles geradeaus. Kurz nachdem sie sich an die „30 Minuten laufen am Stück“ gewagt hatte, musste sie einen neuen Weg laufen. Dieser bestand aus Brustkrebs, Chemotherapie und Mastektomie. Staudinger läuft sich zurück ins Glück, Schritt für Schritt, mit vielen Rückschlägen bis hin zum Halbmarathon an ihrem 40. Geburtstag. Ihr neues Buch „Läuft schon“ ist nicht nur eine Anleitung, es ist ein Erfahrungsbericht über Selbstbestimmung, die Lust am Leben und diese spezielle Haltung, die Staudinger in all ihren Büchern an den Tag legt.

Mischung aus Tagebuch und Anekdoten

Wie Frau oder Mann dabei den inneren Schweinehund überwinden kann, verrät die Buchautorin auch: „Den Schweinehund einfach zulassen, wo er ist, denn den brauchen wir gar nicht zum Laufen.“ Die Mischung aus Tagebuch, Anleitung, jeder Menge witziger Anekdoten und harter Fakten benötigt bei Nicole Staudinger keinerlei Ratschlag. Denn wie immer gilt bei der Autorin: Ratschläge bleiben Schläge! Lesung: 16. März um 19.30 Uhr im Hotel Im Engel; Lauftraining am 17. März um 10 Uhr im Brinkhaus/Emsseepark am Beet des 8. Meridian. Karten pro Person 18 Euro, ab sofort erhältlich in der Buchhandlung Ebbeke, 0 25 81-9 32 60.