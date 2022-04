Mit Mundschutz oder lieber ohne?

Fast zwei Jahre lang war der Mund- und Nasenschutz im öffentlichen Raum kaum aus den Gesichtern wegzudenken. Jetzt ist die Maskenpflicht gefallen und das Tragen gilt in vielen Geschäften nur noch als Empfehlung. Vor allem jetzt, wo die Kunden sich über die ersten wärmenden Sonnenstrahlen freuen, ist viel los in der Warendorfer Innenstadt. Draußen gibt es kaum einen Passanten, der einen Mundschutz trägt. In den Geschäften selbst sieht das etwas anders aus.

Maske oder nicht? Foto: Marion Bulla

„Wir tragen alle Masken, weil wir mit vielen Menschen zusammenkommen. Das gibt mir Sicherheit und Schutz“, sagt Martina Möllenhoff, Teamleiterin vom Schuhpark. Dem kann ihre Kollegin Ursula Korte nur zustimmen. „Ich bin beruhigter mit Maske“, sagt sie und Marion kleine Schlamann fügt hinzu, sie störe der Mundschutz überhaupt nicht. Sie habe sich daran gewöhnt.

Beruhigung mit Maske

Währendessen schlendert Thomas Binner durch die Herrenabteilung bei C&A. Auch er hat sein Gesicht halb verdeckt. „Ich fühle mich so einfach sicherer und finde es viel zu früh, die Pflicht aufzuheben“, bemerkt der Dortmunder, der mit seinem Wohnmobil in Warendorf Station gemacht hat. Auch seine Frau, so fügt er an, sei überzeugte Maskenträgerin. „Sie ist Lehrerin und in ihrer Schule tragen alle den Mundschutz noch.“

Jasmin Kuschinski vom gleichnamigen Sportgeschäft gehört zur anderen Fraktion. Sie habe das Tragen der Maske immer eingeschränkt, gibt sie zu. Bei Kuschinski trägt kaum jemand vom Verkauf einen Mundschutz. Auch die Kunden sind da eher gelassen. Wie Ann-Kathrin Görtz. „Ich mag die Freiheit, selbst entscheiden zu können“, erklärt die Warendorferin. Sie arbeite in der Gastronomie und da habe sie die Maske schon genervt. Wenn es aber zu voll sei, dann greife sie auch schon mal zum Mund- und Nasenschutz.

„Wenn ich merke, dass es den Kunden unangenehm ist, dass ich keine Maske trage, dann setze ich natürlich eine auf. Ich freue mich aber, die Gesichter wieder zu sehen“, sagt Jasmin Kuschinski.

Lilly Meier sieht das hingegen anders. „Ich möchte mich und andere schützen. Es ist zwar schöner ohne Maske, aber ich absolviere gerade ein Praktikum im Krankenhaus und da kriegt man schon mit, wie hoch die Zahlen sind“, so die 17-Jährige.