Mit neun Euro quer durchs Land

Das 9-Euro-Ticket ist ein absoluter Renner. Auch in Warendorf kommt die günstige Möglichkeit zur Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel gut an.

Am vergangenen Montag startete der Vorverkauf des 9-Euro-Monats-Tickets. Der Andrang war groß. Viele wollten sich die vergünstigten Fahrscheine möglichst schnell sichern. Wie Anna Kiskemper. Die Warendorferin arbeitet in Münster und da lohnt es sich wahrlich, das Angebot der Bundesregierung anzunehmen. „Ich habe das Geld schon am ersten Tag raus, denn sonst kostet eine Hin- und Rückfahrt nach Münster und zurück knapp 16 Euro.

„ Ich habe das Geld schon am ersten Tag raus, denn sonst kostet eine Hin- und Rückfahrt nach Münster und zurück knapp 16 Euro. “ Anna Kiskemper kauft das 9-Euro-Ticket

Anna Kiskemper zieht gleich drei Tickets. Einen für den Freund, mit dem sie plant, nach Bremen zu reisen und eines für ihre Schwester. „Wir wollen gemeinsam erst nach Hannover und vielleicht noch nach Braunschweig, wo sie studiert hat“ sagt die Warendorferin und ergänzt, sie fände das Angebot sehr gut.

Doch noch ist das 9-Euro-Monats-Ticket ungültig. Erst am kommenden Mittwoch (1. Juni) können die Bus-und Bahnkunden und -kundinnen das Ticket nutzen. Drei Monate lang, also bis Ende August können die Fahrgäste vergünstigt reisen und im öffentlichen Personennahverkehr durch ganz Deutschland fahren – für lediglich neun Euro pro Monat. Mit dem Angebot will die Bundesregierung als einmalige Sondermaßnahme Bürgerinnen und Bürger angesichts der Inflation entlasten und zudem den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel attraktiver machen.

„ Das Ticket ist erst ab kommenden Mittwoch gültig und kann vorher nicht genutzt werden. “ Björn Lindner, RVM

RVM verkauft 1600 Tickets am ersten Tag

Der Plan geht offensichtlich auf, denn die Resonanz ist groß. Bereits am ersten Verkaufstag sind beim Regionalverkehr Münsterland rund (RVM) 1600 Tickets verkauft worden. Davon wurden rund 1000 über die bubim-App als digitalen Vertriebskanal abgesetzt. Rund 600 Tickets wurden in den Bussen der RVM gekauft. „Wir sind zunächst zufrieden, da diese Verkäufe im Prinzip im Vorverkauf stattgefunden haben. Das Ticket ist erst ab kommenden Mittwoch gültig und kann vorher nicht genutzt werden,“ sagt Björn Lindner vom Verkehrsmanagement. Mit der genannten BuBiM App (Bus und Bahn im Münsterland) können Reisende ganz bequem die Fahrkarte als Handy-Ticket kaufen.

Bei der Eurobahn waren es 540 Tickets, die am Montag verkauft wurden. „Das ist aber nur eine Verlagerung. Im Vergleich zu den Wochen davor, haben wir nicht mehr Tickets verkauft, als sonst“, sagt Nicole Pizzuti. Doch ist sie sicher, dass, wenn die Aktion erst mal läuft, mehr Menschen mit der Bahn reisen werden. Sie könne sich vorstellen, dass zum Beispiel viele Schüler und Studenten dann statt mit dem Auto per Bahn zu den jeweiligen Zielen anreisen. „Die haben Zeit und sind flexibel. Zu Pfingsten werden auch sicher viele Pfadfinder das Ticket nutzen“, vermutet die Sprecherin der Eurobahn.

Worauf man achten sollte

Es gibt jede Menge attraktive Ziele, die die Nutzer und Nutzerinnen ansteuern können. Mit der Monats-Flatrate lässt sich schließlich ganz Deutschland prima mit dem Bus und Bahn erkunden. Doch welche Ziele lohnen sich besonders für einen Städtetrip und worauf sollte man achten?

Zum einen ist es wichtig, die Umsteigezeiten realistisch zu planen. Ein regionaler Zug ist eben kein ICE und je mehr Umstiege, desto höher ist das Risiko, Anschlusszüge zu verpassen. Auch Stoßzeiten gilt es zu vermeiden. Also Samstag- und Sonntagmorgen etwa. Speziell die Routen, die ans Meer führen, sind heiß begehrt und Sitzplatz-Reservierungen sind laut Bahn nicht möglich.

Was Sie über das 9-Euro-Ticket wissen müssen Für 9 Euro im Monat durch die ganze Republik fahren – und das den ganzen Sommer lang. Das 9-Euro-Ticket ist eine einmalige Sondermaßnahme im Rahmen des Entlastungspakets, mit dem die Bundesregierung auf die gestiegenen Kraftstoff-​ und Energiepreise reagiert. Foto: dpa | Lukas Schulze Das 9-Euro-Ticket gilt im Zeitraum vom 1. Juni 2022 bis zum 31. August 2022. Es ist jeweils einen Kalendermonat, vom ersten (0 Uhr) bis zum letzten (24 Uhr) Tag des Kalendermonats, gültig. Gebucht werden können einzelne Kalendermonate. Foto: colourbox.de Ab dem 23. Mai können Tickets gebucht werden. Die Fahrscheine sind personenbezogen und nicht übertragbar. Foto: Moritz Frankenberg Das 9-Euro-Ticket soll über bahn.de, die App DB Navigator, an den rund 5500 Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn und den mehr als 400 DB-Reisezentren in Bahnhöfen erhältlich sein. Foto: Marijan Murat Das Ticket ist nicht nur in Zügen gültig, sondern ist quasi eine „BahnCard 100 light“, also eine bundesweite Flatrate für den gesamten ÖPNV inklusive aller Regionalzüge. Es ist gültig in Linienbussen, Straßenbahnen, U-Bahnen, S-Bahnen, Fähren (z.B. in Hamburg, Berlin) und allen Regionalzügen. Nicht aber in der 1. Klasse. Foto: Matthias Ahlke Das Ticket ist nicht gültig im Fernverkehr, also im ICE, IC, EC sowie im Flixtrain. Foto: Matthias Ahlke Und was gilt für Abo-Kunden? Es erfolgt eine automatische Erstattung der Differenz zwischen Abo-Preis und dem 9-Euro-Ticket. Die Fahrberechtigung gilt ebenfalls bundesweit (in anderen Verkehrsverbünden / Regionalzügen ohne Extras wie z.B. Fahrrad-Mitnahme). Und es gilt auch für Inhaber eines Job-Tickets, Schüler-Tickets oder Semester-Tickets. Wie die genaue Erstattung für Studierende abläuft, ist noch nicht überall geklärt. Foto: Oliver Werner Die kostenlose Mitnahme von Fahrrädern ist nicht generell im 9-Euro-Ticket enthalten. Für die Fahrradmitnahme gelten die Mitnahmeregelungen der teilnehmenden Verkehrsverbünde. In NRW kostet die Mitnahme 5 Euro pro Rad pro Tag. Allerdings werden die Züge von Juni bis August sehr voll werden, daher kann die Mitnahme des Fahrrads nicht garantiert werden. Die Deutsche Bahn empfiehlt, sich ein Fahrrad am Ausstiegsbahnhof zu leihen sowie Reisen mit Fahrrad an Feiertagen zu vermeiden. Foto: Thomas F. Starke Ob Fahrten knapp hinter die Grenze, zum Beispiel nach Enschede, Winterswijk oder Venlo, mit dem 9-Euro-Ticket möglich sein werden, ist laut einer Sprecherin des hiesigen Verkehrsverbunds Westfalentarif noch unklar. Bislang gilt, dass das Ticket bundesweit Gültigkeit hat. Die Sprecherin geht davon aus, dass diese Details erst nach der Zustimmung des Bundesrats am 20. Mai zum Entlastungspaket, zu dem das Ticket gehört, geklärt werden. Foto: Peperhowe

Dennoch lohnt sich das ermäßigte Ticket allemal. Für eine Fahrt nach Hamburg von Münster müssen die Fahrgäste zwei Mal umsteigen. Innerhalb der Woche dauert die Fahrt auch nur knapp vier Stunden. Am Wochenende kommen wegen ungünstiger Umsteigezeiten 30 Minuten dazu. Die Hafenfähren gehören zum Nahverkehr der Hansestadt, was bedeutet, dass man ohne Zuzahlung über die Elbe schippern kann.

Nur einmal müssen Reisende umsteigen, wenn sie, wie Anna Kiskemper, nach Bremen möchten. Nach zwei Stunden und zwölf Minuten Fahrtzeit ist man bereits am Ziel. Sylt ist allerdings eine echte Herausforderung. Von Münster aus muss man vier Mal umsteigen und ist am Ende knapp achteinhalb Stunden unterwegs.

Weitere Infos gibt es auch auf den jeweiligen Seiten der Verkehrsbetriebe.