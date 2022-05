Mit Pferden Brücken bauen

„Pferde bauen Brücken“ – so lautet der Name des Förderprojektes der persönlichen Mitglieder der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN), welches es sich zur Aufgabe gemacht hat, Projekte zu unterstützen, die das Pferd als „Inklusionshelfer“ einbinden. Der Name des Projektes ist hierbei eine mehr als passende Beschreibung, wie man jeden Freitag wieder aufs Neue erleben kann, wenn sich die inklusive Voltigiergruppe des Reit- und Fahrvereins zum Training einfindet. Hier wird Inklusion großgeschrieben, jedes Kind hat seinen individuellen Platz in der Teamgemeinschaft und dem Trainingspartner Pferd kommt eine ganz besondere Rolle zu.

Es werden keine Unterschiede gemacht

Für ihr Projekt und ihre Arbeit wurde die Voltigierabteilung nun ausgezeichnet. In dieser Voltigiergruppe haben Kinder mit einer Beeinträchtigung die Möglichkeit, den Mannschaftssport mit Kindern ohne Beeinträchtigungen auszuüben. Die Kinder erlernen alles gemeinsam, ob es nun das Putzen und Fertigmachen des Pferdes ist oder die sportlich anspruchsvollen Unterrichtsinhalte. Es werden keine Unterschiede gemacht.

Aufgrund der besonderen personellen Aufstellung gelingt es dem Trainerteam, jedes Kind auf dem Stand abzuholen, wo es gerade ist. So werden die sportlichen Fähigkeiten aller Kinder gefördert oder aber es kann auch gezielt Hilfestellung geleistet werden.

Im Rahmen der Auszeichnung ist ein kleiner Film entstanden, der auf der Homepage der Voltigierer eingebunden ist: https://volti-warendorf.

jimdofree.com/