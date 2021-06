Mit roten Rikschas durch die Stadt

Die Altstadtfreunde haben sich mächtig ins Zeug gelegt. Und nicht durch sie! Rote Rikschas gibt es jetzt in Warendorf. Ab dem 1. Juli können sie gebucht werden – von Menschen mit Handicap und deren Begleitern. Ein Stück mehr Mobilität bekommen sie dadurch – und für alle andere anderen ist es schon ein großes Vergnügen, die roten Renner fahren zu sehen.

Knallrot sind sie. Und ein Blickfang sind sie auch. Allein schon zu sehen, wie Menschen damit durch die Altstadt fahren, macht Gaudi. Wie viel sie wiegen? Das wusste keiner so genau zu sagen am Montagmittag, kurz nach 13.30 Uhr, in der heißen Sonne mitten auf dem Heumark.

„Schwer sind die auf jeden Fall“, kam es gleich lachend aus mehreren Mündern. Sicher ist: Die nigelnagelneuen roten Rikschas kommen aus Holland, in Deutschland sind sie so nicht zu bekommen. Sicher ist auch: Für Menschen mit Handicap samt Begleitperson sind sie angeschafft worden – damit diese ein bisschen mobiler werden, das Leben genießen und sich durch die Altstadt oder die Natur fahren lassen können.

Fahrer sind dabei

Ja, lassen können: Denn die Fahrer stellt ausschließlich der Verein der Altstadtfreunde. Es sind: Heinz Benefader, Werner Elpers, Clemens Betting und Dr. Antonius Kleickmann. Sie werden „Sie“ oder „Ihn“ oder alle beide sicherlich mit ganz viel Vergnügen durch die Fußgängerzone, die Altstadt oder auf Wegen entlang der Ems – je nach Wunsch – chauffieren.

Antonius Kleickmann war es auch, der die Idee hatte, diese Rikschas anzuschaffen. Das verriet am Montag bei der offiziellen Vorstellung der umweltfreundlichen Transportmittel Laurenz Sandmann, Vorsitzender der Altstadtfreunde.

10 000 Euro für ein Gefährt

Dieser Verein ist Projektträger, ohne ihn gäbe es die Rikschas nicht. Mit je um die 10 000 Euro, war Sandmann und Kollegen zu entlocken, schlägt je ein Gefährt zu Buche. „Als ich den Preis zum ersten Mal gehört habe, bin ich hinten runtergefallen“, ließ Laurenz Sandmann seine Zuhörer wissen. Wer gezahlt hat?

Bei der Finanzierung haben der Cityfonds, die Sparkasse Münsterland Ost und die Hörster-Stiftung Hand in Hand gewirkt.

„Noch schwieriger als die Finanzierung war die Frage der Logistik“, gab Sandmann auf dem Heumarkt weitere Einblicke in die Projektplanung und -umsetzung. Die Altstadtfreunde haben die Stadt Warendorf mit ins Boot beziehungsweise mit aufs Fahrrad geholt, speziell auch die Touristinformation der Stadt. Ausschließlich über die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dort (

0 25 81/54 54 54) können die Rikschas samt Fahrer ab dem 1. Juli – kostenlos – gebucht werden.

Für die Nutzer kostenlos

Mit dabei bei der Vorstellung war auch Bürgermeister Peter Horstmann, der sich dafür bedankte, dass die Altstadtfreunde die Stadt einbezogen haben. „Wenn sich Menschen ehrenamtlich engagieren, kommt am Ende immer etwas Gutes dabei rum“, so der Bürgermeister. „Ich bin total begeistert“, sprach Helga Beckmann (Altast-Quartiersbüro, Cityfonds) sicherlich allen aus dem Herzen und der Seele, zum Beispiel Peter Scholz (Vorstand Sparkasse Münsterland Ost). „Wir sind dort sofort auf offene Ohren gestoßen“, hatte kurz zuvor Sandmann verraten. Und hinzugefügt: „Aber es reichte noch nicht.“

Apropos Finanzen: Helga Beckmann machte darauf aufmerksam, dass es zwar über das Projekt „Cityfonds“ für neue Ideen und deren Umsetzung zurzeit kein Geld gebe, beim „Altstadtfonds“ aber sehr wohl noch.

Die Unterbringung und Wartung der Rikschas liegt übrigens auch in der Verantwortung der Altstadtfreunde. Sie werden dabei von der Bürgerstiftung Warendorf unterstützt.