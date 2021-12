Mit Sonderabzeichen gewürdigt

Es ist ein ganz neues Abzeichen, doch die Medienscouts am Mariengymnasium haben es direkt im ersten Anlauf erhalten. Die Einrichtung darf sich nun „Schule gegen Cybermobbing“ nennen.

Für die Medienscouts am Mariengymnasium bedeutet die Auszeichnung durch das Land NRW einen Ansporn, ihre erfolgreiche Arbeit fortzuführen (v.l.): Dr. Rebecca Brebeck, Lisa Höfel, Johanna Lütke Entrup, Rebekka Lütke Entrup, Luca Götz, Carla Ernst, Sebastian Nolde und Dr. Marina Mertens.

Distanzlernen und Wechselunterricht – trotz der erschwerten Bedingungen im vergangenen Schuljahr ist das Engagement der Medienscoutschülerinnen und -schüler am Mariengymnasium ungebrochen. Das Projekt Medienscouts wurde von der Landesanstalt für Medien NRW im Jahr 2012 ins Leben gerufen. Bereits seit dem Schuljahr 2015/2016 nimmt das Mariengymnasium aktiv daran teil.

Das Ziel des Projektes ist es, Schülerinnen und Schüler im verantwortungsvollen Umgang mit Medien zu fördern. Das Besondere dabei ist, dass Schüler ab Klasse sieben ausgebildet werden und somit ihre Mitschülerinnen und Mitschüler bei Fragen und Problemen auf Augenhöhe beraten können. Die Medienscouts am Mariengymnasium werden dabei von den beiden ausgebildeten Beratungslehrerinnen Dr. Marina Mertens und Dr. Rebecca Brebeck unterstützt.

Nachhaltig im Schulalltag integriert

Diese Arbeit wurde nun durch das Abzeichen „Medienscouts Schule NRW 2021/22“ und das Sonderabzeichen „Schule gegen Cybermobbing“ gewürdigt. Die Auszeichnung als „Medienscouts Schule NRW 2021/22“ erhalten Schulen, die sich in besonderem Maße in der Umsetzung des Medienscout-Projekts engagiert haben. Hierbei musste das Mariengymnasium nachweisen, dass die Vermittlung von Medienkompetenzen einen Schwerpunkt im Schulprogramm bildet und die Medienscouts nachhaltig im Schulalltag integriert sind. Dies geschieht am Mariengymnasium durch feste Projekte, bei denen es beispielsweise um soziale Netzwerke und Fake News geht. Ein weiterer Bereich, der erfüllt sein muss, ist die Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern, wie dem Netzwerk Medien im Kreis Warendorf.

Erstmals in diesem Schuljahr war es möglich, sich auch auf das Sonderabzeichen „Medienscouts – Schule gegen Cybermobbing“ zu bewerben. Ein Schwerpunkt der Medienscout-Arbeit liegt im Bereich der Prävention von Cybermobbing sowie dem sozialen Lernen. Da auch diese Präventionsarbeit in der Schulpraxis umgesetzt wird, wurde das Gymnasium auch mit diesem begehrten Sonderabzeichen geehrt.