Mit Teamleistung in die Zukunft

MEinstimmig beschlossen die Heimatfreunde am Freitag während der Mitgliederversammlung eine Satzungsänderung, die ermöglicht, statt Vorsitzendem und Stellvertretern ein Team zu wählen. Mit der bisherigen Kassiererin Margit Schulze Stentrup und Helmut Eismann wurde dann auch gleich ein Team zum geschäftsführenden Vorstand gewählt. Sie beerben damit die bisherige Vorsitzende Wilma Richter und ihren Stellvertreter Friedrich von Westerholt, die schon länger ihre Ämter abgeben wollten und dies nun – nach 18 gemeinsamen Jahren im Amt – taten.

Margit Schulz Stentrup würdigte die die Arbeit der scheidenden Vorsitzenden, die schon bevor sie in diesen Ämtern waren als Beisitzer dem Vorstand angehörten. Friedrich von Westerholt gar seit 1982. „Das ist fast schon Denkmalpflege“, scherzte er zum Abschied.

Friedrich Graf von Westerholt und Wilma Richter wurden nach 18 Jahren an der Spitze des Heimatvereins aus ihren Vorstandsämtern verabschiedet. Foto: Andreas Engbert

Ebenfalls aus ihren Ämtern verabschiedet wurden die Beisitzer Dirk Luhmeier, Karl-Heinz Tünte und Werner Haase-Hövelmann. Wiedergewählt wurden die Beisitzer Anna Eismann, Frank Assmann, Hans-Jörg Kraneburg, Hubert Höselmann und Achim Hensdiek.

Man wolle den Verein auch für jüngere Menschen attraktiver machen, betonte das neue Vorstandsteam. „Ich bin ganz dankbar, wenn wir angesprochen werden“, hoffte Schulze Stentrup auf Anregungen: „Das soll ein Miteinander werden.“

Als Nachwirkung der Corona-Pandemie heraus gibt es noch kein großes Jahresprogramm. Dies soll in den nächsten Vorstandssitzungen erarbeitet werden. Fest steht jedoch schon, dass am 10. Juli (Sonntag) mit einem großen Heimatfest der offizielle Startschuss für das bereits vorgestellte Gästeführerprojekt gegeben wird. Zudem werde das Ortsarchiv in naher Zukunft in größere Räumlichkeiten umziehen. Das wurde auch möglich, weil die Mitglieder der Anhebung des Jahresbeitrags von zehn auf 13 Euro zustimmten.

Den humoristischen Abschluss der Versammlung bildete ein Auftritt von „Bauer Heinrich Schulte Brömmelkamp“, der die neuesten Anekdoten aus Kattenvenne zum Besten gab.