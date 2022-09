Mit Vertrauen neue Wege gehen

Waerndorf

„Die Ortsvereine sind die Basis von allem, hier schlägt das Herz des Verbandes“, betonte die Vertreterin des Diözesanverbandes Reinhilde Riesenbeck und wies auf Größe der Katholischen Frauengemeinschaft hin. Die KFD sei mit rund 350 000 Mitgliedern und 3600 Ortsgruppen der größte Katholische Frauenverband sowie einer der größten Frauenverbände in Deutschland. Und in Warendorf wurden die KFD St. Laurentius und St. Marien auch noch 125 Jahre alt. Zeit, einen großen Schritt in die Zukunft zu tun – sie fusionieren. Doch zunächst gab es eine gemeinsame Feier.

Von Joe Rieder