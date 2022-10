Mit vielen Ideen neue Mitglieder gewinnen

Marcus Tiemann möchte neuer Vorsitzender der SPD in Hoetmar werden. Der 47-Jährige hat viele Ideen und will neuen Schwung in den Ortsverein bringen. Mit ihm hofft die SPD auch wieder auf neue Mitglieder.

Aufbruchstimmung in der SPD Hoetmar (v.l.): Detlef Rosenbach, Marcus Tiemann, Lambert Kortenjann und Uwe Hessel hoffen auf neuen Schwung und neue Mitglieder.

Um die SPD in Hoetmar ist es in den letzten Jahren etwas ruhig geworden. Doch das soll sich jetzt ändern. „Wir wollen die Partei wieder zum Leben bringen“, sagt SPD-Urgestein Detlef Rosenbach. Für neuen Schwung soll Marcus Tiemann sorgen, denn der 47-Jährige möchte sich am Mittwoch im Rahmen der Jahreshauptversammlung zum neuen Vorsitzenden wählen lassen. Der noch amtierende Vorsitzende Lambert Kortenjann, der seit mehr als zehn Jahren an der Spitze des Ortsvereins steht, möchte ins zweite Glied zurück. „Wir waren immer nur zu dritt. Da fehlte dann etwas der Elan“, gibt er zu.

„ Ich war zwar noch nie politisch aktiv, aber immer sehr interessiert. “ Marcus Tiemann, designierter Vorsitzender der SPD Hoetmar

Die Idee, sich zur Wahl zu stellen, kam Marcus Tiemann im Gespräch mit seinem Tennispartner Uwe Hessel, der als parteiloses Mitglied mit Unterstützung der SPD ein Ratsmandat bekleidet. „Ich bin Alleinunterhalter, und darum war es immer mein Anliegen, die Arbeit auf mehrere Schultern zu verteilen“, sagt Hessel. Nach dem Sport trafen sich die beiden häufiger auf ein Bierchen und kamen dabei auch auf politische Themen zu sprechen. „Ich war zwar noch nie politisch aktiv, aber immer sehr interessiert. Uwe sagte, dann wird es jetzt Zeit“, erklärt Tiemann, der im kleinen Kreis schon viele Ideen für seine künftige Tätigkeit gesammelt hat.

Ein spannendes Thema wurde dabei bereits im letzten Bezirksausschuss vorgestellt, und dabei geht es um ein neues Baugebiet am Sportzentrum (WN berichteten). Dabei hatte der SC Hoetmar in einem ersten Gespräch den Vorschlag gemacht, dass aus dem derzeitigen Sportlerheim ein Kindergarten gemacht werden könnte. „Wir müssen den Bürgerwillen sehen. Es wird in Hoetmar eine Entscheidungsfindung geben“, meint Lambert Kortenjann. Die Dorfwerkstatt möchte darum alle Vereine und Bürger einladen, um die bisherigen Ideen vorzustellen. „Wir wollen Volkes Stimme hören“, sagt Uwe Hessel. Generell spricht sich die SPD mehr für eine staatliche Vorsorge aus. „Die Kita muss beitragsfrei sein“, fordert Marcus Tiemann.

Neben dem Kindergarten möchte sich der designierte neue Vorsitzende mit den Themen Turnhalle und ÖPNV beschäftigen. „Ab 2026 haben alle Schüler Anspruch auf offenen Ganztag“, sagt Tiemann. Uwe Hessel wünscht sich ein ähnliches Projekt wie in Füchtorf, damit „die alte Turnhalle ins Planverfahren für die OGS einbezogen wird und wir eine neue Turnhalle bekommen“. „Wir wollen eine Mehrfachhalle auch für Veranstaltungen“, sagt Detlef Rosenbach.

Für den Bereich ÖPNV wünscht sich die SPD eine bessere Anbindung am Wochenende und schlägt eine Testphase vor. „Man könnte freitags oder samstags um 23.30 Uhr einen Bus in der Größe eines Bürgerbusses einsetzen“, schlägt Marcus Tiemann vor. Derzeit fahre der letzte Bus am Freitag um 18 Uhr.

Marcus Tiemann, der seit drei Jahren in Hoetmar wohnt und rechtzeitig zum 1. Oktober 2022 Mitglied der SPD geworden ist, hat sich auf die Fahnen geschrieben, neue Mitglieder zu gewinnen. Derzeit sind gerade 16 Hoetmarer in der Partei. „Ich will die Zahl verdoppeln“, hat er sich viel vorgenommen. Geplant sind Flyer-Aktionen, die Wiederaufnahme der Brunnengespräche mit bekannten Gästen und die Aktivierung von Arbeitskreisen.

Doch zunächst muss Marcus Tiemann am Mittwoch um 19 Uhr im Leutehaus gewählt werden. „Ich bin Vertriebsleiter in einer Spedition in Gütersloh und kann Verantwortung übernehmen“, freut er sich auf die neue Aufgabe.