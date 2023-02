Mit Volldampf in die tollen Tage

Der „Geldadel“ hatte eingeladen, und das närrische Volk ließ sich nicht zweimal bitten. Im „Monetensaal“ der Volksbank ging es an Altweiber richtig zur Sache. Natürlich ließ sich auch Prinz Uwe II. nicht lange bitten und richtete ein paar Worte in Gedichtform an seine Untertanen. „Gemeinsam will ich mit euch lachen, drum lassen wir es richtig krachen“, versicherte die Tollität.

„ Wir haben schon 1600 Karten verkauft. Es wird richtig krachen. “

Norbert Eickholt vom Vorstand der Volksbank hatte die Gäste begrüßt, zu denen neben den Bankern auch Vertreter der Polizei, der Verwaltung, des THW, des Deutschen Roten Kreuzes, der Malteser, der Deula sowie die Honorationen des Warendorfer Karnevals gehörten. „Nach zwei Jahren Enthaltsamkeit sind wir jetzt wieder unter Volldampf. Ich bin überzeugt, dass wir das hinkriegen.“

Rosenmontagszug mit 99 Wagen und Gruppen

Veranstalter der närrischen Pressekonferenz war der Bürgerausschuss Warendorfer Karneval, für den Klemens Westrup die Begrüßung übernahm. Er gab einen Überblick über die anstehenden Aktivitäten. Noch an Altweiber ging es zum Marktplatz, denn dort wartete ein Bühnenprogramm. Für Freitagabend versprach er eine rauschende Karnevalsnacht im Festzelt. „Wir haben schon 1600 Karten verkauft. Es wird richtig krachen.“ Bürgermeister Peter Horstmann wird sich am Sonntag auf den Rathaussturm vorbereiten müssen, aber Norbert Eickholt versicherte schon, dass jeder Widerstand zwecklos sei. Treffen ist um 11.55 Uhr, und nach der Machtübernahme stehen Bühnenprogramm und zahlreiche Überraschungen auf der Tagesordnung. Den krönenden Abschluss bildet dann der Rosenmontagszug mit 99 Wagen und Gruppen. „Es ist erfreulich, dass so viele Gruppen aus Warendorf und Umgebung mit dabei sind. Es sind wegen Corona ein paar Kapellen weniger dabei.“

Bevor Frikadellen, Schnitzel und Mettendchen – vom Hausherrn gestiftet – den Weg in die hungrigen Mägen antraten, gab es zunächst Musik von den „Münsterländer Musikanten“ aus Freckenhorst und anschließend viele Orden.

Klemens Westrup rief Ordnungshüter, Rettungskräfte, Verwaltung und sogar die Presse nach vorne, um ihnen den Karnevalsorden zu überreichen. Bürgermeister Peter Horstmann war mit seinem Kollegen der Verwaltung im Stil der 80er-Jahre erschienen, denn das Motto lautete „Zurück in die Ämter“ – eine Anspielung auf die Verwaltungsreform.

Kaum waren die Orden viertelt, da rief auch die Volksbank dazu auf. Norbert Eickholt überreichte die Auszeichnungen, und schließlich forderte Hermann-Josef Zumloh, Präsident der WaKaGe, Prinz Uwe II. , den begehrten Prinzenorden an ausgewählte Vertreter zu verteilen.