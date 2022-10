„Miteinander reden statt übereinander“

21 Personen erhielten jetzt den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland – Ali Can (28 Jahre) ist einer von ihnen, er verbrachte seine Kindheit in Warendorf. Ali Can ist Sozialaktivist und setzte seinen Weg als interkultureller Streetworker bislang unbeiirt fort.

„Brücken bauen““ – unter diesem Motto zeichnete Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Freitag in Schloss Bellevue 21 Personen zum Tag der Deutschen Einheit mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland aus. „Die elf Frauen und zehn Männer tragen in herausragender Weise dazu bei, Lösungen für die globalen Herausforderungen unserer Zeit wie den Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Corona-Pandemie, Armutsbekämpfung, Migration und den Klimawandel zu finden sowie den Zusammenhalt in unserem Land zu stärken“, sagte Steinmeier in seiner Laudatio.

„Es sind Sie, die genau das tun. Sie bauen Brücken zwischen Ländern und zwischen Menschen, und Sie alle leisten dabei Herausragendes.“ Unter den 21 Ausgezeichneten war auch der in Warendorf aufgewachsene Sozialaktivist Ali Can – mit gerade einmal 28 Jahren als einer der jüngsten Träger überhaupt.

Aufeinander zugehen als Maxime

„Aufeinander zugehen – das ist die Maxime des im In- und Ausland bekannten Sozialaktivisten. Sie ist umso bemerkenswerter, als Ali Can und seine Familie wegen seines Kampfes gegen Rassismus immer wieder bedroht wurden. Unbeirrt setzt er seinen Weg als, wie er sich selbst bezeichnet, „interkultureller Streetworker“ fort. Auf dem Höhepunkt der Pegida-Demonstrationen 2015 versuchte er, mit Islamgegnern ins Gespräch zu kommen, denn es sei immer besser, miteinander als übereinander zu sprechen“, sagte Steinmeier in seiner Laudatio. Ein Jahr später, im Jahre 2016, richtete Ali Can die „Hotline für besorgte Bürger“ ein, eine Initiative, die auf friedliche Weise einen Austausch über Zuwanderung erreichen will. Seit 2018 widmet er sich dem Aufbau des „VielRespektZentrums“ in Essen, einer interkulturellen Begegnungsstätte, und seiner Kampagne #MeTwo, um den Diskurs über Alltagsrassismus voranzubringen. Sein Ziel dabei ist, den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft zu stärken. Hierfür setzt sich Ali Can Tag für Tag aufs Neue ein.

Den Zusammenhalt in der Gesellschaft stärken

„Ich bin tief beeindruckt von Ihrem Engagement!“ rief Steinmeier allen Geehrten zu. „Sie alle zeigen uns, wie vielfältig und stark unser Land ist. Sie machen es stark, weil Sie den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft stärken. Ohne Zusammenhalt kann eine Demokratie nicht funktionieren. Sie braucht diesen Zusammenhalt – gerade in Krisenzeiten. Sie braucht Menschen wie Sie! Menschen, die sich beteiligen, sich einmischen. Menschen, denen bürgerschaftlicher Geist wichtig ist. Von diesem Geist, davon bin ich überzeugt, werden wir noch sehr viel mehr brauchen, um die großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, anzupacken und zu meistern.“

Alle Ordensträger seien der schönste Beweis, dass Menschen gemeinsam etwas verändern können, „dass Sie, dass wir die Welt von morgen mitgestalten können und sie zu einem besseren, einem gerechteren Ort machen können.“