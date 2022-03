Mitgliederzahl steigt auf 199

Hoetmar

Zwischenzeitlich sind die unterschiedlichen Kursangebote der KFD in Hoetmar wieder angelaufen, und die KFD schmiedet auch wieder Pläne für die Zukunft – doch hier gilt weiterhin pandemiebedingt das Prinzip „Vorsicht“. So soll das anstehende Jubiläum lieber erst in fünf Jahren im größeren Rahmen gefeiert werden.

Von Stephan Ohlmeier