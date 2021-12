Mitmachkalender statt Probentag

Vielen Vereinen erschwert die Corona-Pandemie die Vereinsarbeit. Besonders Chöre stehen vor besonderen Herausforderungen. „Die Sicherheit der Kinder hat oberste Priorität“, berichtet die Vorsitzende des Freckenhorster Kinder- und Jugendchores, Andrea Uhkötter, dass der Vorstand Ende November beschlossen hat, die Probenarbeit vorläufig einzustellen – wieder einmal. Bereits nach dem ersten Lockdown war der Chor im Sommer 2020 für seine Probenarbeit in die Pauluskirche ausgewichen. Dort lassen sich die Abstände der Sängerinnen und Sänger gut einhalten. Aber da die Infektionszahlen in der Altersklasse der Kinder und Jugendlichen, die im Chor singen, besonders gestiegen sind, hat der Vorstand nun aus Sicherheitsgründen selbst die „Notbremse“ gezogen.

Mit der Absage der Proben gehen auch die Absagen des geplanten Adventskonzerts am Samstag (18. Dezember) in der Stiftskirche und das vorweihnachtliche Singen am Schloss am Sonntag (19. Dezember) einher.

Aktionen für die Chormitglieder

Die Entscheidung sei dem Vorstand nicht leichtgefallen, betont Andrea Uhkötter: „Wir fanden das superschade für die Kinder.“ Und so haben sich die Verantwortlichen des Chores für die Kinder den ersten Freckenhorster Kinder- und Jugendchor Mitmach-Adventskalender einfallen lassen, damit die Zeit bis Weihnachten verkürzt wird. An den Donnerstagen im Advent, an denen eigentlich geprobt worden wäre, gibt es immer eine Aktion für alle Chormitglieder. Am ersten Donnerstag holten sich die Kinder Bastelmaterial ab, um zu Hause einen Papp-Nikolaus mit Wattebällchen-Bart zu basteln. In der vergangenen Woche tranken sie Kinderpunsch und heißen Kakao. Die Tassen mussten sie sich dafür selbst mitbringen. Dass bei jeder Aktion genügend Abstand gehalten wird, ist für die Chorverantwortlichen selbstverständlich.

Die Kinder bastelten einen Pappnikolaus. Foto: Kinderchor Freckenhorst

Welche Adventskalender-Aktionen noch geplant sind, bleibt geheim und wird erst am Vorabend über die Homepage des Vereins und die WhatsApp-Gruppen veröffentlicht. Der Erfolg des Adventskalenders gibt den Verantwortlichen recht: „Die Kinder sind so dankbar“, berichtet die Vorsitzende von einer guten Teilnehmerzahl der ersten beiden Termine.

Wann der Kinder- und Jugendchor wieder proben wird, steht derzeit noch nicht fest. Sobald Proben wieder sicher möglich sind, wolle man, so schnell es geht, wieder beginnen.