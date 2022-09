Mitsingen ausdrücklich erwünscht

Musik zum Mitsingen, Hinhören und Feiern bieten Hans Werner Scharnowski und Jan Primke am heutigen Samstag (3. September) um 19.30 Uhr vor der Christuskirche. Jan Primke ist Bassist und Produzent aus Leidenschaft. Er liebt es, live oder im Studio seinen Groove und Stil, auch neben der Bühne, spürbar werden zu lassen. Jan Primke spielte unter anderem zwischen 2014 und 2019 beim Musical „Starlight Express“ in Bochum, der „proChrist Band“, oder bei „Klasse wir singen“. Als singender Bassist ist Jan Primke oft mit dem Popkantor des evangelischen Kirchenkreises Münster, Hans Werner Scharnowski unterwegs, heißt es in einer Pressemitteilung.

Nach seiner musikalischen Ausbildung an der Folkwang Musikhochschule in Essen und der Hamburger Musikhochschule begann Hans Werner Scharnowski seine inzwischen mehr als 30 Jahre dauernde Laufbahn als Produzent, Komponist, Arrangeur und Pianist. Seitdem ergänzt er als Kantor für Popmusik das kirchenmusikalische Spektrum mit Workshops für Pop- und Gospelchöre, Bands und Pianisten, besonderen Gottesdiensten und Konzerten durch christliche Popularmusik.