Mitspracherecht für die Jugend

Seit kurzem verfügt die Jugendgruppe des Ortsverbandes Warendorf der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) über einen eigenen Verein. „Die in die Jahre gekommene Satzung des Fördervereins des Ortsverbandes enthielt keine Regelungen zur Jugendarbeit“, begründet Mario Raab, Ortsbeauftragter des THW Warendorf und Mitinitiator dieses Schrittes, die Vereinsgründung. „Hierdurch sei eine mit den THW-Richtlinien konforme Jugendarbeit kaum möglich gewesen.

„Die Jugendgruppe hatte rein rechtlich faktisch keinerlei Mitspracherecht bei Entscheidungen über die Ausrichtung der Jugendarbeit und die Mittelverwendung“, ergänzt die nun gewählte Ortsjugendleiterin Anna-Lena Raab. Aber auch um den Kindern und Jugendlichen selbst bei der Mitgestaltung im Dienstgeschehen eine größere Basis zu bieten, wurde der Verein nun gegründet. Nach Eintritt der Mitglieder der Jugendgruppe in den Verein, für welche die Mitgliedschaft grundsätzlich kostenlos ist, wird es daher auch zeitnah die Wahl einer Jugendsprecherin oder eines Jugendsprechers sowie einer Stellvertretung geben.

Neun Gründungsmitglieder

Da eine einfache Satzungsänderung des Fördervereins des Ortsverbandes sich als nicht umsetzbar erwies, fanden sich also in der Liegenschaft des THW Warendorf die neun Gründungsmitglieder ein, um diese Verbesserungen durch Gründung des gemeinnützigen Vereins „THW-Jugend Warendorf“ zu vollziehen. Nach kurzer Aussprache über die Satzung des neuen Vereins standen die ersten Wahlen für die Vorstandsfunktionen an. Dem Vorschlag von Mario Raab folgend wurden Anna-Lena Raab zur Ortsjugendleiterin (1. Vorsitzende), Werner Halank zu ihrem Stellvertreter, Janina Hoffmeister zur Kassenwartin und Gabriel Krause zum Beisitzer gewählt. Somit sind mit Anna-Lena Raab, Werner Halank und Gabriel Krause auch gleich drei Jugendbetreuer des Ortsverbandes im Vorstand des neuen Vereins vertreten. Im THW-Ortsverband hat Anna-Lena Raab bereits die Funktion der Ortsjugendbeauftragten inne, Gabriel Krause und Werner Halank die Funktionen der stellvertretenden Ortsjugendbeauftragten.

„Ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass wir in keiner Konkurrenz zum Förderverein des Ortsverbandes stehen. Daher sind in der Satzung auch die Zusammenarbeit mit dem Förderverein sowie dem THW Ortsverband Warendorf selbst geregelt. Hierzu gehört eben auch die Mitgliedschaft des ersten Vorsitzenden des Fördervereins im Ortsjugendvorstand des THW-Jugend Warendorf“, so Anna-Lena Raab.

Eintragung ins Vereinsregister

Die Satzung und das Gründungsprotokoll sind nun auf dem Weg zum Amtsgericht Münster zwecks Eintragung ins Vereinsregister, damit der Zusatz „e. V.“ zukünftig auch getragen werden darf. Parallel erfolgte die Beantragung der Anerkennung der Gemeinnützigkeit beim Finanzamt Warendorf, welche inzwischen bereits positiv beschieden wurde. Beides betrachtete der neue Vorstand auch nur noch als reine Formsache, da Vorprüfungen bereits im Vorfeld stattgefunden haben.

Im nächsten Schritt gilt es, Aktive oder Fördermitglieder sowie Spender zu finden, welche die Jugendarbeit im THW auf solide finanzielle Beine stellen möchten. Interessenten hierfür können sich für die Übergangszeit unter der E-Mail-Adresse des Ortsverbandes melden: ov-warendorf@thw.de