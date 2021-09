Mittelalterliche Hofstelle freigelegt

„Nichts ist so dauerhaft wie ein Loch“, zitiert Dr. Christoph Grünewald, Leiter der LWL-Archäologie-Außenstelle, einen Kollegen und lässt den Blick über jede Menge Löcher im sandigen Velsener Boden schweifen.

Freigelegt haben diese in der vergangenen Woche LWL-Grabungstechniker Michael Esmyol, Grabungstechnikerin Natalia Melián Esser, die gerade eine Fortbildung beim LWL absolviert, sowie einige Archäologie-Studenten. Auf der bislang landwirtschaftlich genutzten, rund 12 000 Quadratmeter großen Fläche unweit des Hofes Dahlmann möchte der Baustoffhandel Steinkamp Sand, einen extrem begehrten Rohstoff, abgraben.

Weil es in der Region keine Seltenheit ist, dass man im Zuge von Sandabgrabungen und der Erschließung von Baugebieten auf Bodendenkmäler stößt, kontaktierte das Unternehmen die LWL-Archäologen in weiser Voraussicht schon im Vorfeld des offiziellen Genehmigungsverfahrens und die untersuchen nun abschnittsweise das gesamte Areal.

Der Blick in ihre Archive hatte die Altertumsforscher bereits ein gewisses Fundpotenzial vermuten lassen. Vor 20 Jahren habe es vis-à-vis der derzeitigen Grabungsstelle nahe dem Hof Dahlmann schon einmal eine größere Ausgrabung gegeben, erzählt Grünewald. Damals war man auf Teile einer frühmittelalterlichen Siedlung des 7. Jahrhunderts gestoßen. Überall an der Ems hätten die Menschen zu jener Zeit Höfe und Siedlungen errichtet, strategisch so günstig gelegen, dass Hochwasser den Gebäuden und Ackerflächen nichts anhaben konnte. In den feuchten Emsauen ließen unsere Vorfahren das Vieh weiden.

Tatsächlich wurden die Archäologen auch jetzt gleich bei den ersten Suchschnitten fündig und legten auf der Ackerfläche unterhalb der L 830 Reste von Pfosten und Gruben und sogar eine Straße frei, die nicht viel schmaler war als die viel befahrene Landstraße oberhalb der Sandgrube. Auch Keramikscherben und rostige Krampen künden von menschlichem Leben.

Jeder dunkle Flecken im hellen Sand stehe für ein Loch, erläutert Christoph Grünewald. Die Anordnung dieser Löcher lässt die Wissenschaftler annehmen, dass auf der Fläche mindestens eine große Hofstelle – bestehend aus einem Wohnhaus und mehreren landwirtschaftlichen Nebengebäuden, sogenannten Grubenhäusern – gestanden haben müssen. In den Grubenhäusern, die man heute als Schuppen bezeichnen würde, waren nicht selten Webstühle, kleine Schmieden oder landwirtschaftliches Gerät untergebracht.

Befunde und Funde werden dokumentiert

Gelegentlich finde man an solchen Ausgrabungsstätten noch Webgewichte, mit denen die Webstühle beschwert wurden, Hammerschlag oder auch Nägel. Das Dach des Haupthauses, das man sich vorstellen müsse wie den Sachsenhof in Greven-Pentrup, eine frühmittelalterliche sächsische Hofanlage, sei vermutlich mit Reet oder Holzschindeln gedeckt gewesen, bei den Zwischenwänden habe es sich höchstwahrscheinlich um Fachwerk-Wände gehandelt.

Die Straße, gut zu erkennen an den Fahrspuren, die sich tief in den Sand eingegraben haben, sei jüngeren Datums als das Wohnhaus, das es wohl gar nicht mehr gab, als dann die Straße entstand.

Alle Befunde und Funde werden dokumentiert. Wesentlicher als die Fotografie, die Farben verfälscht wiedergebe und bestimmte Dinge nicht sehe, sei die viel genauere zeichnerische Dokumentation, sagt Christoph Grünewald. Ausgestattet mit Buntstiften und Millimeterpapier zeichnen Studentin Maya Russek, ihr Kommilitone Dennis Dieken sowie Natalia Meliá Nesser die archäologischen Funde, Quer- und Längsschnitte maßstäblich und interpretieren sie damit auch.

Mit der Untersuchung der gesamten Fläche werden die Archäologen voraussichtlich ein Vierteljahr beschäftigt sein. Damit die Firma Steinkamp die Möglichkeit hat, mit der Entsandung zu beginnen, werden die dokumentierten Flächen nach und nach frei gegeben. „Wir arbeiten dann parallel weiter“, beschreibt Grünewald das übliche Vorgehen. Am Ende wird das Bodendenkmal zerstört sein. Was bleibt sind Bilder und Zeichnungen, etwa in einem Jahrbuch über die wichtigsten Ausgrabungen.