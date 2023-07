Mittelalterliches Marktfest auf dem Lohwall

Beim diesjährigen Mittelalterlichen Marktfest in Warendorf ist alles – wie könnte es auch anders sein – tiefstes Mittelalter. Selbst bei der Planung und beim Aufbau, der am Mittwoch begonnen hat.

Veranstaltung am Wochenende

Am Wochenende ziehen die Ritter auf dem Lohwall ein.

Also hat Veit Kröger auch mit nahezu mittelalterlichen Notizklebezetteln eine maßstabsgetreue Karte beklebt, so dass sofort zu erkennen ist, an welcher Stelle die fast 90 Heerlager und Stände jeweils platziert sind.

Und statt mit virtueller Draufsicht über ein dreidimensionales Computermodell zu fliegen, fährt er noch ganz analog in einer Kutsche (genauer: Benzinkutsche) über den Lohwall, wo die ersten Ritter und Burgfräuleins bereits eingetroffen sind und ihre Jurten oder Verkaufsstände aufbauen.

Mit die ersten waren allerdings, in echt neuzeitlicher Form, die Toilettenwagen, damit die Beschicker und Teilnehmer auch schon beim Aufbau auf einen stilechten Weg in die Büsche verzichten können. „Mit einem rollstuhlgerechten WC“, betont Kröger.

Eine Hommage an den verstorbenen Ralph Damke, einer der Initiatoren des Marktfestes, der auf den Rollstuhl angewiesen war. „Das werden wir so beibehalten“, betont der Organisator, der aus langen Jahren weiß, wie positiv diese eigentlich selbstverständliche Rücksichtnahme von Betroffenen aufgenommen wird.

Für die Hygiene steht ein Badehaus bereit. Foto: Joe Rieder

Für die Hygiene steht schon bald auch das Badehaus mit seinem Zuber bereit. Der ist weniger für die Besucher, sondern eher für die Teilnehmer gedacht, die hier feste Zeiten zu je 1,5 Stunden buchen können. Ein Mal Zuber kostet 70 Neuzeittaler, und wenn man – oder frau – sich schön einkuschelt, ist es pro Kopf gar nicht mal teuer.

„Danke zudem an die Stadtwerke, dass die Teilnehmer auch in diesem Jahr wieder kostenfrei die Duschen im Freibad nutzen dürfen“, nennt Kröger einen der vielen Unterstützer des Marktes, dessen Erlöse der veranstaltende Verein DuBiWa e.V. auch 2023 wieder für gute Zwecke weiter gibt.

Organisator Veit Kröger auf dem Lohwall. Foto: Joe Rieder

Einer der Empfänger sind die Pfadfinder, die ihrerseits wieder bei Auf- und Abbau helfen. Die THW-Jugend beispielsweise übernimmt den Parkplatzdienst.

Von Stunde zu Stunde wird aus dem Lohwall eine mittelalterliche Marktarena. Am Samstag zur Eröffnung um 11 Uhr wird alles bereit sein.