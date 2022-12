Moderne Akzente setzen

„Wir Christen sind immer auf dem Weg“, sagt Architektin Monika Göddeker: „Es ist wichtig, dass wir das, was in Stein gemeißelt ist – als ‚Haus Gottes‘ – immer wieder weiterentwickeln!“ Am Sonntag stellte sie nach dem Gottesdienst die ersten Überlegungen vor, die gemeinsam mit den Gremien der Pfarrgemeinde und dem Bistum Münster entwickelt wurden, um durch eher kleinere Umbaumaßnahmen im Kirchenraum der Stiftskirche St. Bonifatius partiell moderne Akzente zu setzen. Die Kirche sei kein Museum für Touristen, sondern müsse den Bedürfnissen der Gemeinde gerecht werden.

Einer dieser Akzente legt seinen Fokus auf die Bänke des Gotteshauses. Im Hauptschiff wurden diese quasi um die Pfeiler herumgebaut, um möglichst viele Sitzplätze zu schaffen. Die vorhandenen Bänke sollen auf eine einheitliche Länge verkürzt werden und so nicht nur ein ruhigeres Bild der Kirche bieten, sondern für die Nutzer auch besser von beiden Seiten erreichbar sein. Die Bänke im Nordschiff, das nach Aussage der Architektin baulich eher ein Seitengang ist, wurden bereits entfernt. Im südlichen Gang soll dies nun erfolgen, inklusive der dort aufgestellten Beichtstühle.

Architektin Monika Göddeker stellte den Gemeindemitgliedern die bisherigen Idden vor und stand Rede und Antwort. Foto: Andreas Engbert

Raum für vertrauliche Gespräche

„Dunkel, muffig, nicht schön“, brachte es die Architektin auf den Punkt. Stattdessen sehen die Planungen einen offenen, aber doch abgetrennten Raum neben der Orgel vor. In der sogenannten Apsis steht derzeit eine Marienfigur. Die Planungen sehen zwei zueinander gewandte Sitzgelegenheiten, Schallschutzelemente und eine vorhangähnliche, offene Abtrennung vor. So könnten neben Beicht- auch andere vertrauliche Gespräche in diesem Bereich durchgeführt werden.

Die Pietà soll nach den Vorstellungen in der heutigen Kriegerkapelle aufgestellt werden. Die Nutzung dieses Raumes soll vom Gedenken an die in den Weltkriegen Gefallenen ausgeweitet werden auf alle Verstorbenen. Ergänzt um zwei Sitzgelegenheiten, eine Trauertafel an der Wand und ein Totenbuch, könnten Trauernde hier einen Platz zur Andacht finden.

Der Platz um den historisch wertvollen Taufstein soll aufgeräumter werden. Die verschiedenartigen Bänke werden durch einzelne Sitzgelegenheiten ersetzt, die Tür der Wandfarbe angeglichen, und auch die derzeit dort museal ausgestellten Warendorfer Altartafeln entfallen nach den Vorstellungen.

Flexible Gestaltungsmöglichkeiten

Einschneidende Veränderungen auch im südlichen Querschiff: Die Bänke rund um den Thiatildisbrunnen sollen entfernt und der Brunnen aufgemauert werden. Ein kreisförmiges Sitzmöbel bietet flexible Gestaltungsmöglichkeiten für Gottesdienste verschiedener Art, nicht nur für Taufen.

Sollten für größere Gottesdienste und Veranstaltungen mehr Sitzplätze benötigt werden, können neue Stühle, die im Hochchor und der Krypta regulär ihren Platz finden, einfach umgestellt werden.

Die ersten Reaktionen auf die Vorstellung aus der Gemeinde, von der sich einige Mitglieder das Konzept anschauten, waren grundsätzlich positiv. Rückfragen gab es beispielsweise zur Gestaltung der Abtrennung des Gesprächsraums oder ausreichenden Sitzgelegenheiten für konkrete Veranstaltungen.

Plakate in der Kirche

Die Gemeinde hat noch weiter die Gelegenheit, die bisherigen Planungen genauer unter die Lupe zu nehmen. Auf Plakaten sind sie in der Kirche in den nächsten Tagen dargestellt. Vorschläge und Ideen können schriftlich eingereicht werden. Die Gremien der Gemeinde stehen zudem am Mittwoch (14. Dezember) um 18 Uhr in der Kirche für Gespräche zur Verfügung. „Jeder wird wahrgenommen“, versprach Jan-Bernd Lammers aus dem Kirchenvorstand, dass die Gemeinde mitgenommen werden soll und die bisherigen Vorschläge keineswegs feststehen.