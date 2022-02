Moderner Jazz mit ganz viel Energie

„On the edge“ heißt das Album, das das Caspar van Meel Quintet am Donnerstag im Dachtheater vorstellt. Der Name ist Programm.

In der Konzertreihe Jazz Live stellt am Donnerstag (17. Februar) das Caspar van Meel Quintet sein neues Album im Dachtheater vor. Der Titel „On the Edge“ sei kein Zufall. Es handele sich um eine Gruppe, die sich traue, Risiken einzugehen und sich gegenseitig inspiriere, neue musikalische Räume zu erforschen, heißt es in der Ankündigung. Swingen in bester Hardbop-Tradition, afrikanische Beats, krumme Taktarten und dabei grooven wie eine Funkband, das Caspar van Meel Quintet spielt modernen Jazz mit jeder Menge Energie.

Die Kompositionen entwickeln sich organisch aus mehreren Formteilen, bringen mehrstimmige Bläsersätze mit klaren Melodien zusammen und bieten dabei ausreichend Platz für wiederkehrende Basslinien, kollektive Improvisationen und ausgedehnte Soli der einzelnen Instrumente.

Für sein Quintett hat van Meel einige der besten Jazzmusiker aus Nordrhein-Westfalen zusammengebracht: Denis Gäbel (Saxofon), Roman Babik (Piano), Tobias Wember (Posaune) und Niklas Walter (Schlagzeug). Alle Musiker der Formation sind hervorragende Instrumentalisten und bekannte Namen in der deutschen Szene, aber vor allem formen sie eine Band.

Einige der besten Jazzmusiker NRWs

Der Titel „On the Edge“ reflektiert einerseits das Ziel dieser Gruppe und der einzelnen Musiker, sich künstlerisch weiterzuentwickeln und Grenzen zu verschieben. Andererseits ist es ein Kommentar auf unsere Zeit als Schnittstelle zwischen zwei Zeitaltern. Die neuesten Krisen konfrontieren die Menschen in zunehmendem Maße mit den politischen, sozialen und ökologischen Schwächen der Gesellschaft. Sie steht auf einer Grenze. In welche Richtung will sie gehen?

Das Konzert wird unter den Regeln der Corona-Schutzverordnung durchgeführt. Die Zuschauerzahl ist auf 46 Personen begrenzt. Der Eintrittspreis beträgt 15 Euro, ermäßigt zehn Euro, Beginn ist um 20 Uhr.