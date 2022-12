Fahnder finden EC-Karte des Opfers und ein Messer beim Tatverdächtigen

Warendorf

Tat in Warendorf, Verdächtiger aus Ennigerloh, Festnahme in Spanien: Der 30-Jährige, der am 9. November die 21-jährige Johanna umgebracht haben soll, sitzt inzwischen in U-Haft. Und die Staatsanwaltschaft erklärte am Freitag, wie es nun weitergeht.

Von Joachim Edler