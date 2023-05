Späteres Opfer hatte Angst vor Angeklagtem

Wenn Johanna K. doch bloß davon erzählt hätte, dass sie Streit mit ihrem früheren Kollegen hatte – das wünscht sich die Mutter der am 9. November in ihrer Wohnung am Grabbehof Getöteten noch immer. Sehr gefasst hatte sie am Dienstag im Zeugenstand der 2. Großen Strafkammer des Landgerichts Münster Platz genommen. Die ganze Zeit in Händen: den kleinen Stoffteddy ihrer Tochter. Den habe sie immer dabei, erklärte sie, weil sie so hoffe, dass er ihr geholfen habe, als sie „gequält wurde“.

Mutter hält Teddy der Tochter in den Händen

Die Mutter und drei Freundinnen von Johanna standen auf der Zeugenliste. Sie sei so stolz auf ihre Tochter gewesen, berichtete die Mutter über die nach früheren Aussagen auch bei Kollegen und Freunden als sehr offen, freundlich und auf Harmonie bedachte, sehr beliebte junge Frau. Sie habe auch täglich Kontakt zu ihr gehabt. Anfangs waren Mutter und Tochter zusammen in die Drei-Zimmer-Wohnung im ersten Stock im Norden der Stadt gezogen. Weil die Mutter immer wieder einmal bei deren Freund gewesen sei, vor allem aber wegen Corona, habe die organisch chronisch kranke Johanna dann zuletzt aber allein dort gelebt.

Den Streit mit dem Angeklagten hatte Johanna aber wohl zum Schutz von ihrer Mutter ferngehalten, wie die nach dem Fund von Aufzeichnungen an Freundinnen herausgefunden hatte. Zu den drei weiteren Zeuginnen am Dienstag gehörten Johannas beste Freundin, eine weitere und eine ehemalige Kollegin, die sowohl mit dem späteren Opfer als auch mit dem Angeklagten befreundet gewesen war.

Freundinnen berichten über Streit

Zur Verdeutlichung des bereits am ersten Verhandlungstag beschriebenen Konflikts gab es diesmal die Verlesung von Nachrichten aus den WhatsApp-Chat von Johanna und deren ehemaligem Kollegen, der jetzt auf der Anklagebank sitzt und bisher schweigt. Aus den Nachrichten zwischen Juni und Juli 2022 wird deutlich, dass der Angeklagte nach besagtem Streit mehrfach nachgefragt hat, ob Johanna, die er auf seinem Smartphone unter „Johanna Brude“ abgespeichert hatte, sich nicht mit ihm treffen wolle. Auch, weil er doch bald nach Norwegen wolle, um dort zu sterben – an einem angeblichen Lungenkrebs, den es aber wohl nie gab. Die Zeuginnen sagten unabhängig voneinander, dass Johanna nach dem besagten Streit Angst vor dem Angeklagten gehabt habe.

Der Prozess gegen den 31 Jahre alten Mann aus Ennigerloh wird am 23. Mai (Dienstag) fortgeführt. Dann sind weitere Zeugen zur Vernehmung geladen. Am 25., 30. und 31. Mai sind im Saal A 23 die nächsten Termine anberaumt.