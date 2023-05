„Auf jeder zweiten Stufe Blutstropfen“

Die Sprecherin des Landgerichts Münster, Dr. Cornelia Hansen, am ersten Verhandlungstag am 5. Mai vor einem Kamerateam.

„Die ersten vier Stunden nicht bei der Arbeit? Sie war ein junger Mensch. Kann ja mal passieren“, habe er gedacht. Im Mordfall um Johanna K. aus Warendorf hat am zweiten Verhandlungstag am Montag am Landgericht Münster gegen den mutmaßlichen Täter unter anderem der Vermieter der Getöteten als Zeuge ausgesagt. Der Vermieter war der Erste, der den leblosen Körper der 21 Jahre alten Pflegekraft in ihrer Wohnung gefunden hatte.

Blut auf jeder zweiten Treppenstufe

Zwei Kolleginnen hatten sich bei ihm gemeldet, weil die Warendorferin nicht zur Arbeit in Telgte erschienen war. Der Vermieter hat im selben Gebäude, in dem Johanna K. wohnte, das Büro seiner Firma – ein Bestattungsunternehmen.

Auf „jeder zweiten Treppenstufe“ zu ihrer Wohnung hätten Blutstropfen gelegen, sagte der Zeuge. „Die Wohnungstür war nur angelehnt. Man konnte vom Flur direkt in ihr Schlafzimmer sehen.“ Dort habe Johanna K. bewegungslos und „unbekleidet auf dem Bauch“ gelegen. Um ihren Hals sei ein BH gewickelt gewesen. Der Vermieter habe ihren Puls gefühlt, es sei keiner vorhanden gewesen. Eine ihrer Arbeitskolleginnen habe den Notruf gewählt. Er habe von den Frauen die Frage gehört: „Warum hast Du das getan?“ Es habe „wohl sofort der Suizidgedanke“ im Vordergrund gestanden.

„Als ich darüber nachdachte, passte das nicht mit dem Suizid. Auch wegen der Blutspuren“, erklärte der Vermieter.

Er selbst sei um kurz vor acht Uhr in seinem Büro angekommen und um etwa Viertel vor zehn arbeitshalber mit dem Auto weggefahren. Während dieser Zeit habe er die Wohnungstür bei Johanna K. ins Schloss fallen gehört. Wer zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich die Wohnung verlassen habe, wisse er nicht.

Angesprochen auf den Angeklagten, einen 31 Jahre alten früheren Kollegen des Opfers aus Ennigerloh, sagte der Vermieter, dass er ihn öfter mit Johanna K. zusammen gesehen habe, zum Beispiel, als sie mit Einkäufen wiedergekommen seien. Ob beide Freunde oder ein Paar gewesen seien, könne er nicht sagen. Aber: „Wenn er morgens aus der Wohnung gekommen wäre, hätte ich mir nichts dabei gedacht.“

Rechtsmedizinerin: Tod durch Erwürgen

Nach dem Notarzt-Team, das den Tod der 21-Jährigen festgestellt hatte, war auch eine Rechtsmedizinerin des Uni-Klinikums Münster vor Ort. Sie schilderte in ihrem Gutachten, dass Johanna K. durch „Erwürgen“ zu Tode gekommen sei. Nicht durch Strangulieren etwa durch Kleidungsstücke. Das Opfer habe an mehreren Körperstellen Verletzungen durch „stumpfe Gewalt“ gehabt. Und es seien Spuren von „sexualisierter Gewalt“ vorhanden gewesen, schilderte die Medizinerin auch von der späteren Obduktion. An einer Hand habe das Opfer Schnittverletzungen gehabt – offensichtlich „Abwehrverletzungen“.

Der mutmaßliche Täter soll Johanna K. mit einem Messer bedroht und verletzt haben, damit sie ihren Widerstand aufgebe. Er habe sie, als sie das Mietshaus verließ, zurück in ihre Wohnung gedrängt, so die Anklage. Das Messer nahmen die Verfahrensbeteiligten am Montag am Richtertisch als Asservat in Augenschein. Auch der 31-Jährige blickte vom Anklagetisch aus genau hin. Eine Aussage machte er nicht.