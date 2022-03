„Moritz“ ist wieder in seinem Bett

Um 19.11 Uhr am Dienstagabend trafen die Karnevalisten mit Annemarie Bea Hoffmann, Hofmarschall Volker Brügge, WaKaGe-Präsident Hermann-Josef Schulze-Zumloh und Bürgermeister Peter Horstmann im Historischen Ratssaal ein, um „Moritz“ zurück in sein Kämmerchen zu legen. Nach Corona-Pandemie und Krieg in der Ukraine hoffen die Narren auf eine bessere – und vor allem friedliche – Session 2023.

Noch einmal Mal hält Prinz Frank Hülsbusch, das Sangesoriginal vom Josephs-Hospital, den „Moritz“ in seinen Händen, bevor das Maskottchen des Prinzen schlafen gelegt wird. In den drei Jahren der Corona-Pandemie sei der „Moritz“ zu einem „echten Familienmitglied“ geworden, scherzt der Prinz. Um 19.11 Uhr am Dienstagabend trafen die Karnevalisten mit Annemarie Bea Hoffmann, Hofmarschall Volker Brügge, WaKaGe-Präsident Hermann-Josef Schulze-Zumloh und Bürgermeister Peter Horstmann im Historischen Ratssaal ein, um „Moritz“ zurück in sein Kämmerchen zu legen. Nach Corona-Pandemie und Krieg in der Ukraine hoffen die Narren auf eine bessere – und vor allem friedliche – Session 2023.