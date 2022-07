Motivation im Pilotlehrgang

Am EGS-(Einsatz-Gerüst-System)-Pilotlehrgang nahmen insgesamt zehn Einsatzkräfte teil, darunter auch sechs aus Warendorf. Ausbilder Christian Göttker (THW Warendorf, 4.v.l.) freute sich über die „motivierte Truppe“, die in Handorf und Warendorf ausgebildet wurde. Der EGS-(Einsatz-Gerüst-System)-Pilotlehrgang fand an einem sechs Meter hohen Übungsturm

Wer beim THW aktiv ist, der wird möglicherweise auch mal mit einem Einsatz-Gerüst konfrontiert. Der Umgang damit will aber gelernt sein. Und so fand unter anderem am Standort der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) in Warendorf kürzlich ein Pilotlehrgang „Einsatz-Gerüst-System und Ausbildung zum EGS-Aufbauhelfer“ statt.

„An diesem Pilot-Lehrgang nahmen insgesamt zehn Einsatzkräfte aus den Ortsverbänden Lengerich (drei Teilnehmer), Oelde (ein Teilnehmer) und Warendorf (sechs Teilnehmer) teil“, so berichtet der THW Ortsverband in einer Pressenotiz.

Ausstattung der Bergungstruppen des THW

Ausbilder war Christian Göttker vom THW-Ortsverband Warendorf. Das Einsatz-Gerüst-System gehört zur Ausstattung der Bergungsgruppen des THW und umfasst ein umfangreiches Sortiment an Werkzeugen und Geräten zur Rettung und Bergung, zur Bearbeitung von Holz, Metall und Stein, zur Sicherung von Personen und Einsatzstellen, zum Trennen, Heben und Bewegen von Trümmern oder Bauteilen sowie zum Bau von Hilfskonstruktionen und vielem anderen mehr.

„Mit dem Einsatz-Gerüst-System steht den Bergungsgruppen somit ein vielseitiges Hilfsmittel für Rettungs-, Bergungs- und Sicherungsarbeiten zur Verfügung“, heißt es in den THW-Erläuterungen. Um dieses schnell, effektiv und vor allem sicher in den Einsatz bringen zu können, bedarf es auch bei einer derartigen Ausstattung einer umfassenden Ausbildung. Bevor es in die praktischen Teile ging, stand daher ein theoretischer Block auf dem Lehrplan. Hierin ging es um statische und rechtliche Grundlagen sowie um eine Einweisung in die erforderliche Absturzsicherung.

Die praktischen Ausbildungseinheiten fanden zunächst auf dem Ausbildungsgelände des Instituts der Feuerwehr in Münster-Handorf statt und am Folgetag im THW Ortsverband Warendorf. Während die Teilnehmer in Handorf einen Gleiswagen und Konstruktionen zur Personenrettung sowie einen Faltbehälter zum Zwischenlagern für Flüssigkeiten bauten, standen in Warendorf die Themen Gebäudeabstützung mittels Wandabstützung und die Deckenabstützung auf dem Programm. Den Abschluss bildete dann der Bau eines sechs Meter hohen Übungsturms.

Auf Grund der nahenden Jubiläumsfeiern zum 60-jährigen Bestehen des Ortsverbandes Warendorf musste dieser nach Abschluss nicht wieder abgebaut werden, er soll den Ehrengästen des Festaktes am 13. August als Anschauungsobjekt dienen. „Ich freue mich sehr, so eine motivierte Truppe für die Pilotausbildung als Teilnehmer gehabt zu haben.“ Resümiert Ausbilder Christian Göttker. Auf Grund des erfolgreichen Verlaufs der Ausbildung ist bereits eine weitere Ausbildungseinheit in Planung. Weitere Informationen zum THW, dem Ortsverband Warendorf und dessen Tätigkeiten sind auf der Homepage des Ortsverbandes zu finden unter: www.ov-warendorf.thw.de