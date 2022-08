Motive aus der Bibel gehören zu den Hauptthemen Chagalls

Mehr als 50 Lithographien und Radierungen von Marc Chagall zur Bibel sind in der Warendorfer Christuskirche und in der Ostenfelder Friedenskapelle ausgestellt. Christian Heeck führt bei einem Kunstvortrag in das Werk ein.

Die Evangelische Kirchengemeinde lädt am Sonntag (21. August) um 17 Uhr in die Christuskirche zu einem Kunstvortrag mit Christian Heeck über den französischen Maler Marc Chagall ein.

Chagall gilt als einer der bedeutendsten Maler des 20. Jahrhunderts. Bis ins hohe Alter schuf er ein kaum übersehbares Werk an Gemälden, Lithographien und Plastiken. In der Christuskirche Warendorf und in der Friedenskapelle Ostenfelde sind mehr als 50 Lithographien und Radierungen von Chagall zur Bibel ausgestellt. Christian Heeck wird eine Einführung in das Werk und die Arbeit von Chagall zur Bibel geben.

Marc Chagall wurde 1887 als ältestes von neun Kindern einer armen orthodoxen jüdischen Arbeiterfamilie in Russland geboren. Den Zweiten Weltkrieg überlebte Chagall im Exil in den USA. Das familiäre Umfeld, sein Heimatort, Motive aus der Bibel und dem Zirkus waren Hauptthemen seiner Bilder. Auch in seinen Mosaiken und in den von ihm gestalteten Fenstern und Theaterkulissen verwendete er die stets wiederkehrenden Symbole.

Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.