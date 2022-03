Rund 100 Musikfreunde sind am Samstagabend in die Aula der von-Ketteler-Schule gekommen, um ein ganz besonderes Konzert, von der Volkshochschule veranstaltet, zu genießen. Bela Balogh, Maike Nüßing (beide Violine), Britta Bickert (Viola), Cornelia Runte-Wollf (Violoncello) sowie Sopranistin Ute Rathmer-Schumacher, ihres Zeichens Lehrkräfte der Schule für Musik im Kreis Warendorf, präsentieren an diesem Abend Werke von Wolfgang Amadeus Mozart (1756 bis 1791). Holger Blüder, Leiter der Musikschule, rundet das Programm mit Auszügen aus der Autobiografie „Mein Leben mit Mozart“ des französischen Schriftstellers Éric-Emmanuel Schmitt ab.

Zum Auftakt des literarischen Konzertes ist es Bela Balogh, der gar virtuos beweist, wie gut er sein Instrument, die Violine, beherrscht. Gemeinsam mit Holger Blüder, der ihn am Klavier begleitet, spielt Balogh Variationen A-Dur des genialen österreichischen Komponisten. Es folgen zusätzliche Arien und Violinsonaten sowie Auftritte des Streichquartetts, unterbrochen von weiteren literarischen Kostproben seitens Holger Blüders, der es versteht, dass die Texte mit Hilfe geschickter Pausen und Betonungen spannend und lebendig werden.

Mozart als Lebensretter

Vor 17 Jahren hatte Éric-Emmanuel Schmitt, der als Jugendlicher in einer ziemlich düsteren Lebensphase steckte, das Buch geschrieben, in welchem er von Mozart als seinen Lebensretter spricht. „Mit 15 war ich das Leben leid. Mein Weg führte nur zu einem Ziel: Meinen Tod“, liest Blüder. Schmitt habe sich die Pulsadern in der Badewanne aufschneiden wollen, dann aber eine Frauenstimme gehört, die Mozarts Lieder sang. „Ich war glücklich und geheilt. Mozart hat mich gerettet“, spricht Blüder die Worte des Autors, bevor die Musik zu „Figaros Hochzeit“ erklingt und Ute Rathmer-Schumacher die Arie des Cherubino „Voi che sapete“ intoniert. Natürlich dürfen an diesem Abend weder Stücke aus der berühmten „Zauberflöte“ als auch der nicht minder prominenten „Kleinen Nachtmusik“ fehlen.

Bela Balogh (Violine), Maike Nüßing (Violine) Britta Bickert (Viola), Cornelia Runte-Wollf (Violoncello) sowie Sopranistin Ute Rathmer-Schumacher beeindruckten mit Spielfreude und Können.

Die Wirkung der Musik des weltberühmten Musikers Mozart auf Schmitt sei segensreich gewesen, beschreibt der Autor in seinem Buch und führt weiter aus, die Entdeckung und für ihn verändernde Kraft der Musik sei sehr bewegend. All das vermittelt der heute 61-jährige Schmitt dem Leser in Form von fiktiven Briefe an Mozart. Er spricht von seinen Erlebnissen, seinen Sorgen und Ängsten, wendet sich mit konkreten persönlichen Fragen an den Musiker. Das Schöne: Mozart antwortet ihm. Allerdings „nur“ mit seinen Kompositionen. Darin findet Schmitt Trost und Versöhnung. „Was für Emotionen. Wie kann man so schnell, so viel sagen wie Mozart“, heißt es unter anderem in dem Buch.

„Jedes Werk von Mozart hat absolut seinen Liebreiz. Die Idee von Wort und Ton ist super“, zeigt Holger Blüder sich am Ende der knapp zweistündigen Veranstaltung begeistert von der Umsetzung. Auch das Publikum ist entzückt und geizt, nachdem der letzte Ton erklungen ist, in keinster Weise mit Applaus.