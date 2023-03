Multivisionsshow über die Schätze des Nordens

Es ist die Faszination des Nordens, die der 3-D-Fotograf Stephan Schulz in seiner Multivisionsshow eingefangen hat. Die Schönheit dieser Natur können Interessierte am 7. März im Sophiensaal genießen.

Die Volkshochschule Warendorf hat sich seit vielen Jahren auch als Veranstalter für Multivisionsshows in der Region etabliert. Dabei sind immer wieder die unterschiedlichsten Regionen und Länder zu „Gast“ bei der VHS, heißt es in einer Mitteilung.

Es geht in die entlegenen Regionen der Erde. Mit seiner live präsentierten Multivisionsshow in 3-D am Dienstag (7. März) um 19 Uhr im Sophiensaal des Kulturhauses in Warendorf nimmt Stephan Schulz seine Gäste mit in die unterschiedlichen Naturparadiese des Nordens – insbesondere Island und Grönland. Feuerball und Eisland zugleich, sind Island und Grönland vor allem Reiseziele für Naturliebhaber. Aktive Vulkane mit riesigen Lavaströmen, fauchende Geysire, tosende Wasserfälle und gewaltige Gletscher in endloser Weite wechseln mit kargen Schotterwüsten.

Per Auto, Fahrrad, Schiff und zu Fuß

Per Auto, Fahrrad, Schiff und zu Fuß hat der 3-D-Fotograf Stephan Schulz beide Inseln zu allen Jahreszeiten besucht und ist auf dem Rücken von Islandpferden über die Hochlandwüste des Sprengisandur geritten. Er erlebte einen spektakulären Vulkanausbruch und beschreibt in humorvollen Erzählungen, wie er sich mit dem Fahrrad auf zum Teil fürchterlichen Wellblechpisten durchs Hochland kämpft, auf denen die Furten von eiskalten Gletscherflüssen noch den angenehmsten Teil darstellt.

Multivisionsshow Stephan Schulz Foto: Stephan Schulz

Im Winter musste er auf der total vereisten Ringstraße befürchten, von einer Orkanböe mit dem Auto von der Straße geweht zu werden. Auch aus fotografischer Sicht war Stephan Schulz von diesen Inseln fasziniert. Durch die ständig wechselnden Wetterverhältnisse entstehen einmalige Lichtstimmungen und die langen Winternächte werden von unglaublich schönen Polarlichtern erhellt. Die klare Luft und die intensiven Farben ließen Stephan Schulz diese Inseln auch immer wieder per Hubschrauber, Flugzeug und Drohne in spektakulären Aufnahmen aus der Luft dokumentieren.

Auch wahre Schätze unter Wasser

Auch unter Wasser offenbarten sich für ihn dort wahre Schätze: Er tauchte mit Robben und riesigen Buckelwalen, erlebte das mit 120 Meter Sichtweite klarste Wasser der Welt sowie einen spektakulären Unterwasserschornstein, wie er sonst nur in der Tiefsee vorkommt. Per Hundeschlitten fuhr er mit Eistauchausrüstung über den zugefrorenen Sermilikfjord, um in Minus 3 Grad kaltem Wasser im Eis eingefrorene Eisberge unter der Eisdecke zu betauchen. Bei all diesen Naturschätzen beleuchtet Stephan Schulz aber auch kritische Themen wie Walfang, Massentourismus oder energieintensive Aluminiumhütten, die die Isländer vor einen Scheideweg in Sachen Umweltpolitik stellen.

Multivisionsshow Stephan Schulz Foto: Stephan Schulz

Auf seiner Reise lernte er auch einige ungewöhnliche Menschen kennen: Da ist der enthusiastische Fußballmoderator Gummi Ben oder der Eishai verarbeitende Hildibrandur, für den der etwas gewöhnungsbedürftige Geschmack dieses Fisches eine Delikatesse darstellt. In Grönland begegnete er den Inuit, für die der Klimawandel und der Einzug der westlichen Lebensweise einen drastischen Kulturschock und Identitätsverlust bedeutet. „Die Besucher können eintauchen in einen überwältigenden 3D-Bilderrausch – ein plastisches visuelles Erlebnis, welches im Bereich der Live-Reportage einzigartig im deutschsprachigen Raum ist“, heißt es in der Ankündigung der VHS zu dieser Multivisionsshow.

Kartenvorverkauf läuft

Für dieses Veranstaltungshighlight gibt es einen Kartenvorverkauf und natürlich auch eine Abendkasse. In dem Kartenpreis von 14 Euro ist die Gebühr für die 3D-Brille enthalten. Bei Fragen zur Ticketbuchung steht die VHS Geschäftsstelle in Warendorf zur Verfügung unter 0 25 81/9 38 40 oder in Telgte unter 0 25 04/21 53. Das Programmangebot kann bei der VHS Warendorf abgerufen werden. Dort kann man sich auch direkt anmelden.