Mund-Nase-Beatmung rettet auch Hunde

Was tun, wenn der Hund sich am Stacheldraht verletzt? Wie kann ich helfen, wenn ich einen verletzten Hund finde? Diese Fragen beantwortete Tierärztin Dr. Elke Münker den Teilnehmern des Erste-Hilfe-beim-Hund-Kurses im Malteserhaus.

Anne Lütke-Föller hatte den Kurs für ihren Besuchs- und Begleitdienst mit Hund organisiert. Zunächst referierte Dr. Elke Münker über die Physiologie des Hundes. „Kennt man die Körpertemperatur, die Herz- und die Atemfrequenz des gesunden Hundes, kann man Krankheiten besser erkennen und sicherer beurteilen, ob eine Notfallsituation vorliegt“, erklärte Elke Münker. Sie erinnerte die Hundebesitzer an notwendige Impfungen und andere vorbeugende Maßnahmen, um bestimmte Krankheiten von vorneherein zu vermeiden. Regelmäßige Impfungen und Entwurmungen seien besonders für die Besuchshunde wichtig, die ja in nahem Kontakt zu den Senioren stehen, heißt es in einer Pressemitteilung der Malteser.

Im weiteren Verlauf berichtete die Tierärztin über den Umgang mit dem Notfallpatienten Hund. Ähnlich wie beim Menschen komme es auf die Symptome an, die bestimmen, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen. So kann auch beim Hund eine Mund-Nase-Beatmung durchgeführt werden, sollte die Atmung aussetzen. Ebenso ist eine Herzdruckmassage möglich, sollte kein Puls mehr gefühlt werden. Im weiteren Verlauf erfuhren die Teilnehmer, wie dem Hund bei Schock, Vergiftung, Überhitzung, allergischem Schock, Knochenbrüchen und Augenverletzungen geholfen werden kann. Nach dem theoretischen Teil stand praktisches Üben auf dem Programm. So übten die Teilnehmer, ihren Hunden einen Pfoten- oder Ohrenverband anzulegen, was diese geduldig über sich ergehen ließen.

Nächster Ausbildungskurs voll belegt

Noch nicht alle Mitglieder der Gruppe Besuchs- und Begleitdienst mit Hund sind fertig ausgebildete Teams. Einige von ihnen starten im Februar ihre Ausbildung in Kooperation mit erfahrenen Hundetrainern vom Schäferhund-Verein Freckenhorst. Mindestens zehn Unterrichtseinheiten sind nötig, um an der Abschlussprüfung teilnehmen zu können. Auch ein Erste-Hilfe-Kurs und eine Präventionsschulung sind notwendig, um die Prüfungsbescheinigung zu erhalten. So umfassend ausgebildet besuchen die Teams Seniorenheime.

„Der nächste Ausbildungskurs startet im Februar und ist bereits voll belegt“, so Lütke-Föller, Leiterin des Besuchs- und Begleitdienstes mit Hund. „Wer Interesse daran hat, mit seinem Hund den Besuchs- und Begleitdienst zu unterstützen und sich ebenfalls ausbilden lassen möchte, kann sich auf eine Warteliste setzen lassen“, so Lütke-Föller weiter. Interessierte Teams können sich telefonisch unter 02581/7677 melden oder per E-Mail an info.warendorf@malteser.org. Weitere Informationen gibt es unter www.malteser-warendorf.de.