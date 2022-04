Munterer Wechsel im Vorstandsteam

Verena Volmer übernimmt Vorsitz in der KLJB Milte

Im Saal der Gaststätte Biedendieck hieß der Vorsitzende Simon Wöstmann die Mitglieder der KLJB Milte zur diesjährigen Generalversammlung willkommen. Aufgrund der Corona-Pandemie waren auch die Aktivitäten der KLJB im vergangenem Jahr massiv eingeschränkt gewesen, weshalb der Jahresbericht der zweiten Schriftführerin Katharina Füchte deutlich kürzer ausfiel als in den Jahren zuvor. Nach dem Kassenbericht von Christoph Wiesmann, dem die Kassenprüfer eine ordnungsgemäße Arbeit bescheinigten, wurde der gesamte Vorstand entlastet.

Anschließend standen die Wahlen zum Vorstand auf der Tagesordnung. Änderungen gibt es im Amt des ersten Vorsitzenden, das Simon Wöstmann an Verena Volmer übergibt. Lara Borgmann löst Christoph Wiesmann als Kassierer ab und den Posten als Sportwartin übernimmt Sarah Wennemar von Lisa Rutte. Zudem übernimmt Christine Jürgens das Amt des Internet-, Foto- und Pressewarts von Verena Volmer und Fynn Rünker den Job als Getränkewart von Maik Rupe. Als neue Beisitzerin wählen die Mitglieder Anna Holthöfer in den Vorstand, denn auch Leonie Seibring steht für dieses Amt nicht mehr zur Verfügung. Katharina Füchte ist in ihrem Amt als zweite Schriftführerin bestätigt worden.

Landjugendwochenende und Silvesterparty

Zum Abschluss stellte der Vorstand die bevorstehenden Aktionen vor. Dazu zählen unter anderem das jährliche Landjugendwochenende, die Neumitgliederaufnahme oder die Silvesterparty. Ebenfalls wurden neue Wünsche der Mitglieder aufgenommen, wie Kartfahren oder ein Besuch der Lasertag-Halle.

Am Ende der Versammlung bedankte sich Verena Volmer bei Simon Wöstmann, Christoph Wiesmann, Lisa Rutte, Maik Rupe und Leonie Seibring, die ihre Vorstandstätigkeit in diesem Jahr beendeten. Außerdem bedankte sie sich bei dem Vertreter des KLJB-Bezirks Warendorf, der für die Leitung der Wahlen zuständig war sowie bei den anwesenden Mitgliedern.