Musicalwelt zum Greifen nah

Beeindruckendes Trio: Tillmann Schnieders, Jessica Maletzky und Trudi Mittrup entführten die Gäste in die Welt der Musicals.

Musik traf am vergangenen Wochenende im Gasthof Biedendieck auf kulinarischen Genuss. Bei der Premiere der ausverkauften „Musical-Dinner-Show“ erlebten rund 60 Gäste einen musikalischen Streifzug durch die Welt der Musicals. Gemeinsam mit den professionellen Darstellern von „M&M Events“ konnten sie unter dem Sternenzelt des „Starlight Express“ träumen, sich zum „Tanz der Vampire“ verführen lassen oder den Regen bei „Singing in the Rain“ auf der Haut fühlen.

Im effektvoll beleuchteten Saal kamen sich Sänger und Publikum zum Greifen nahe. Die live gesungenen Hits von „My fair Lady“ bis „We will rock you“ ließen den Glanz und Glamour der großen Musicals in Milte lebendig werden. Neben den 20 wechselnden Musiktiteln sorgten auch die immer wieder neuen und aufwendigen Kostüme für Staunen.

Mit viel Charme und Hintergrundwissen zu den einzelnen Liedern führte Tillmann Schnieders durch den gut 4½-stündigen Abend. Dabei stellte der am Theater Hagen beschäftigte Tenor selbst sein Können als Sänger und Schauspieler unter Beweis. Unterstützt wurde er von seinen versierten Kolleginnen Jessica Maletzky und Trudi Mittrup, deren Nachnamen zur Namensgebung des 2011 gegründeten Trios führten.

In ganz Deutschland unterwegs

„Der Unterschied zu anderen Shows ist, dass wir als Team seitdem fest zusammen sind. Das spürt das Publikum“, macht Schnieders deutlich. Inzwischen sind die Unterhaltungskünstler mit ihrem Programm in ganz Deutschland, von der Ostsee bis nach Bayern, unterwegs.

Für den kulinarischen Genuss zwischen den vier Showblöcken sorgte an dem Abend Chefkoch David Gheorghe und sein Team. Das schmackhafte Vier-Gänge-Menü aus dem Hause Biedendieck reichte von Spargelcremesuppe über Schweinemedaillons im Speckmantel bis zum krönenden Schokoladenmousse. „So etwas hat Milte noch nicht erlebt“, zeigte sich auch Gastwirt Rene Gonschor von dem besonderen Event begeistert. Nach dem vorläufigen Ende der Corona-Maßnahmen hofft er in diesem Jahr wieder durchstarten zu können. Wie auch die „Standing Ovations“ des Publikums bewiesen bildete die Dinner-Show hierfür einen gelungenen Auftakt.