Musik regt zum Nachdenken an

Am Volkstrauertag wurden viele Reden gehalten. Im Theater am Wall wurde die Friedensbotschaft anders vermittelt.

Mit einer musikalischen Friedensbotschaft am Volkstrauertag setzten am Sonntagabend zahlreiche Akteure im Theater am Wall wiederholt ein Zeichen gegen Krieg und Gewalt. Zum mittlerweile sechsten Mal fand die vom ehemaligen Bürgermeister Jochen Walter initiierte Kulturveranstaltung am Sonntag im Paul-Schallück-Saal statt.

Regionale Künstler, darunter bereits bekannte „Stammgäste“, hatten sich nicht nur zusammengefunden, um das Publikum zu unterhalten, sondern vor allem nachdenklich zu stimmen. Ein besonderes Augenmerk lenkte der Volkstrauertag in diesem Jahr – und damit auch „Lieder für den Frieden“ im Theater am Wall – an den besonders grausamen und verlustreichen Angriffs- und Vernichtungskrieg in Ost- und Südosteuropa, der vor 80 Jahren mit der Besetzung von Jugoslawien und Griechenland sowie dem Überfall auf die Sowjetunion begann. Auf lange Reden wurde bewusst verzichtet, stattdessen eine Botschaft durch Lieder und Lyrik in die Welt gebracht.

Erinnerung an Bob Dylan

Den Auftakt machte das Trio Martin Bischoff, Werner Letz und Jochen Walter mit dem Lied von Hannes Wader „Gut, wieder hier zu sein“, bevor Werner Kövener „Blowing in the Wind“ des damals 22-jährigen Bob Dylan anstimmte. Dylan habe das Lied in Zeiten des Vietnamkrieges geschrieben und damit auch ein Stück weit die amerikanische Jugend rebellisch gemacht, ließ Jochen Walter wissen.

Lieder aus der kurdischen Heimat hatten Masum und Cersun Ekinci (v.l.) im Gepäck. Foto: Andreas Poschmann

„Wenn ich ihn frage, wo ist deine Heimat, dann sagt er Kurdistan. Aber das Land existiert nicht mehr und seine Menschen sind in einer extrem schwierigen Lage und werden verfolgt“, kündigte dann Walter Cersun Ekinci an, der entgegen der Programmankündigung nicht als Solist auf die Bühne trat, sondern in Masum einen Landsmann an seiner Seite hatte. Das Duo spielte sich mit Gesang, Gitarre und der als Saz bekannten Langhalslaute schnell in die Herzen der Zuhörer. Beide Musiker sind im Krieg aufgewachsen und haben Freunde und Familienangehörige verloren. Die Schwester von Cersun, die Bürgermeisterin ist, sitzt aktuell im Gefängnis. Entsprechend waren die Lieder von Cersun und Masum voller Wehmut und Trauer über die großen Verluste der Heimat und lieber Menschen, aber auch voller Hoffnung.

Auch Eigenkompositionen präsentiert

„Der Name hat keinen tieferen Hintergrund“, kündigte sich dann das Trio „Klup-Musik an. Werner Letz, Ulrike Pippart und Jörg Kuster präsentierten durchweg Eigenkompositionen aus der Feder von Werner Letz. Im Anschluss trat Martin Bischoff ein weiteres Mal, jetzt allerdings als Solist, auf die Bühnenbretter. Im Gepäck hatte der aus Oelde stammende „Gitarrenlehrer in Rente“ mit „Fußball WM“ auch eine Eigenkomposition. Dazu spielte er Stücke unter anderem von Udo Lindenberg oder Rio Reiser.

Werner Silberberg schließlich präsentierte neben dem eigenen Werk „Behind the Universe“ Songs von Donovan, Willy Astor und Reinhard Mey. Mit der italienischen Partisanenhymne „Bella Ciao“, die unlängst eine Renaissance durch die Serie „Haus des Geldes“ erlebte, Songs von Tom Waits und Leonard Cohen sowie dem Eigenwerk „Immortals in Desire“ standen zum guten Schluss „The Menace of Tyranny“ um Björn Albert­ernst in großer Besetzung im Scheinwerferlicht. Krankheitsbedingt musste die Band jedoch auf ihre zweite Sängerin Hannah an diesem Abend verzichten.

Den lyrischen Part übernahm André Auer, der „Die jungen toten Soldaten“ von Archibald McLeish in einer Übersetzung von Erich Fried und „Das letzte Kapitel“ von Erich Kästner las.