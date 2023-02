Musik und skurrile Geschichten

Der Jour Fixe im Dachtheater am kommenden Freitag (3. März) hat es wieder mal in sich: Die Gäste werden durch drei ganz unterschiedliche Musikbeiträge zum Träumen eingeladen und von einem Geschichtenerzähler in seine skurrile Welt entführt.

Aus Sassenberg treten Pauline Wallmeier (Violine), Johanna Heinke (Cello) und die Leiterin der Gruppe, Christiane Brenne (Klavier), auf die Bühne. In dieser Besetzung ist eigentlich klassische Kammermusik zu erwarten. Aber der Vierte im Bunde, Paul Grundkötter, gibt seiner Cajon, einer Kistentrommel aus Peru, schon das Signal, dass die Gruppe ganz andere Musik im Gepäck hat. Erklingen werden populäre Songs wie „Killing Me Softly“ und „Nothing Else Matters“, die in der dargebotenen Streicherversion besonders unter die Haut gehen, heißt es in der Ankündigung dieses Konzertabends.

Premiere beim Jour Fixe

Ihre Premiere beim Jour Fixe hat die junge Sängerin Jana Bischoff aus Gütersloh. Sie präsentiert Popsongs, die sie selbst am Klavier begleitet. Ihr Lieblingssongschreiber ist offenkundig Taylor Swift. Von ihm trägt sie „All too well“ und „Love Story“ vor. Hier und auch in ihren weiteren Liedern ist die Liebe das zentrale Thema.

Aus Telgte ist der Geschichtenschreiber Peter Schulze Niehoff zu Gast im Dachtheater. Auch für ihn ist es der erste Auftritt beim Jour Fixe. Zwar im Rheinland geboren, beschreibt er sich selbst aber als im Münsterland „sozialisiert“. Die Anstöße und Motive für seine Kurzgeschichten schöpft er aus vielfältigem Interesse an den Hürden des Lebens. Er verfolgt sie, stetig schwankend zwischen Resignation und Renitenz und fängt diesen Zwiespalt in seinen Geschichten ein.

„Zupf“n Streich“

Der musikalische Abschluss des Abends liegt bei Jay Minor (Gitarre) und Peter Kothe (Violine). „Zupf“n Streich“ nennt sich das Duo, das seit Jahren gemeinsam in einer Band spielt, aber immer wieder kleine Sequenzen zu zweit „auf 10 Saiten“ einschiebt. Vor Kurzem haben sie ein komplettes Programm mit Klassikern aus Rock und Pop und mit eigenen Kompositionen zusammengestellt und auf ihrer CD „Mal was anderes“ eingespielt. Ausschnitte daraus bringen sie auf der Bühne des Dachtheaters zu Gehör.

Der Jour Fixe findet am Freitag (3. März) im Theater am Wall statt. Das Programm startet um 20.30 Uhr, Einlass ist ab 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.