Musikalische Friedensbotschaft

Mit Liedern und Lyrik schickten viele Künstler am Sonntagabend eine Friedensbotschaft in die Welt.

Gute Tradition ist mittlerweile die musikalischen Friedensbotschaft am Volkstrauertag im Theater am Wall. Am Sonntagabend setzten wieder einmal zahlreiche Akteure ein Zeichen gegen Kriege und Gewalt. Die von Jochen Walter, ehemaliger Bürgermeister Warendorfs, initiierte Kulturveranstaltung im Paul-Schallück-Saal fand am Wochenende große Resonanz.

Regionale Künstler, darunter bereits bekannte „Stammgäste“, hatten sich nicht nur zusammengefunden, um das Publikum zu unterhalten, sondern vor allem nachdenklich zu stimmen. Ein besonderes Augenmerk lenkte der Volkstrauertag in diesem Jahr – und damit auch „Lieder für den Frieden“ – auf den grausamen und verlustreichen Angriffs- und Vernichtungskrieg in der Ukraine. Auf lange Reden wurde bewusst verzichtet, stattdessen eine Botschaft durch Lieder und Lyrik in die Welt gebracht.

Unter anderem "Tausend Raketen" intonierte Martin Bischoff. Foto: Andreas Poschmann Foto: Andreas Poschmann

Den Auftakt machte Anne-Marie Grage. Menschen, die mit sich im Frieden sind, führen keinen Krieg, lautete ihre Botschaft, die sie dem Publikum unter anderem mit dem Frank-Sinatra-Klassiker „I did it my way“ näherbrachte. Für das Stück hatte Grage allerdings einen neuen Text verfasst, in dem es unter anderem um Rechthaberei und Schuldzuweisungen ging, aber auch darum, selbst den ersten Schritt hin zum Frieden zu gehen.

Martin Bischoff, ein weiterer alter Bekannter im Theater am Wall, trug unter anderem „Tausend Raketen“ (Florian Künstler) und „Frieden“ (Reinhard Fendrich) vor. Bei „Die weißen Tauben sind müde“ (Hans Hartz) lud er das Publikum ein, mitzusingen und mit Handytaschenlampen zu leuchten.

Thomas Kraß und Sandra Botor begeisterten das Publikum im Paul-Schallück-Saal. Foto: Andreas Poschmann Foto: Andreas Poschmann

Eigens aus Detmold kam die Sängerin Sandra Botor angereist, die von Thomas Kraß am Konzertflügel begleitet wurde. Sandra Botors warm timbrierte Opernstimme in Altlage und das versierte Klavierspiel von Thomas Kraß gaben den Liedern „Youkali“ von Kurt Weill, „Wenn ich mir was wünschen dürfte“ von Friedrich Hollaender sowie einem Traditional den gebührenden Rahmen.

„Wir sind eher etwas für die Kleinigkeiten“, sagte schließlich Björn Albert­ernst. Mit Sängerin Ronja hatte sich Alberternst die Lieder „In Paris brennen Autos“ (Faber) und „Der Kapitän“ von Sarah Lesch vorgenommen. Das Duo präsentierte ebenso die eindrucksvolle Eigenkomposition „Dass der Mensch dem Menschen ein Wolfe sei“.

Der Musicalchor Warendorf unter der Leitung von Sandra Linnemann gab am Sonntag ein eindrucksvolles Debüt im Theater am Wall. Foto: Andreas Poschmann Foto: Andreas Poschmann

Eine kleine Überraschung war dann der erste Auftritt überhaupt des noch jungen Warendorfer Musicalchors. Unter dem bewährten Dirigat von Sandra Linnemann und am Konzertflügel von Lothar Glorius begleitet, intonierten die Sänger „You will be found“ (Benj Pasek/Justin Paul) und „Der Mond ist aufgegangen“ (Peter Schulz/Johann Abraham/Matthias Claudius). „Vor 25 Jahren war das Musicalgeschehen in Warendorf in voller Blüte“, erinnerte Jochen Walter an eine tolle Zeit, „doch die Blüten welkten schließlich dahin.“ Die Gründung des Chores sei der erste Schritt, Musicals in Warendorf wieder zu etablieren.

Den lyrischen Part an diesem Abend hatte André Auer übernommen, der „Das Trauerspiel von Afghanistan“ von Theodor Fontane und „Der Graben“ von Kurt Tucholsky las. Zum guten Schluss überreichte Auer das eingerahmte Plakat „Make Art not War“ vom Warendorfer Künstlerduo „Kluck Kola“ an Jochen Walter.