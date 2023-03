Der Funke sprang schnell auf das Publikum über

Einen Abend, der sich für Musikfreunde wirklich gelohnt hat, servierte die Schule für Musik Beckum-Warendorf am Sonntag im ausverkauften Dachtheater am Wall. Bekanntes und weniger Bekanntes wurden mit einer gehörigen Portion Vitalität zu neuem Leben erweckt.

„Früher hat man zwischen ernster und unterhaltsamer Musik unterschieden. Das ist längst überholt und wir unterscheiden inzwischen gute und schlechte Musik. Heute bekommen Sie gute Musik zu hören“, sagte Holger Blüder. Der Leiter der Schule für Musik Beckum-Warendorf hatte den Freunden exquisiter, handgemachter Musik nicht zu viel versprochen. Im ausverkauften Dachtheater am Wall faszinierte am Sonntagabend das erste Lehrerkonzert der Musikschule das Publikum auf der ganzen Linie. Unter dem Leitgedanken „Klassik & Jazz“ tischten die Musiker ein ebenso facettenreiches wie eingängiges Konzerterlebnis auf, in dem wohl jeder auf seine Kosten kam. Zeitgleich war das Konzert auch eine Hommage an Ansgar Elsner, der nach mehr als 40-jähriger Tätigkeit für die Musikschule sein Rentenalter erreicht hat. Gleichwohl wird der Saxofonist der Schule für Musik bis auf Weiteres erhalten bleiben.

Der Pianist Norbert Kern nahm sich Ludwig van Beethoven vor. Foto: Andreas Poschmann

Publikum geizte nicht mit Applaus

Den Auftakt machte, entgegen der Ankündigung im Programm, das Quintett „NordWestBlech“ unter der Leitung von Georg Potthoff mit „Mein kleiner grünen Kaktus“ (Bert Reisfeld). Die Cellistinnen Angela Sebesta, Cornelia Runte-Wolff und Sabine Wiedermann mussten ihren Auftritt krankheitsbedingt absagen. Bevor die Blechbläser ein weiteres Mal mit der „52nd Street-Suite“ auf die Bühne treten sollten, um das Publikum mit kräftigem Ansatz und hoher Virtuosität zu begeistern, nahm sich Norbert Kern das „Allegro con brio“ aus der Klaviersonate Nr.3 in C-Dur von Ludwig van Beethoven vor. Kern überzeugte hier mit versiertem und beherztem Spiel am schwarzglänzenden Konzertflügel. Das Publikum wusste diesen herausragenden Musikgenuss zu würdigen und geizte nicht mit wohlwollendem Applaus. Feinsinnig ging im Anschluss Burkhard Japser ebenfalls am Flügel zu Werk, als er in seiner Improvisation über Frédéric Chopins „Etüde op. 10 Nr. 6 in Es-moll“ der Expressivität und den polyfonen Texturen des Stücks auf den Grund ging und es in ein neues Gewand kleidete.

Im zweiten Teil des Konzerts stand der Saxofonist Ansgar Elsner (r.), hier begleitet von Burkhard Jasper, im Rampenlicht. Foto: Andreas Poschmann

Im zweiten Teil des kurzweiligen Abends kam dann Ansgar Elsner am Saxofon zu Gehör, der sich unter anderem bei der Sonate 466 f-minor von Domenico Scarlatti durch den Pianisten Burkhard Jasper begleiten ließ. Faszinierende Melodieführungen und Klangschattierungen gaben der Elsner-Eigenkompositionen „One Size fits all“ wie auch den Interpretationen von Felix Mendelsohn oder Gene de Paul & Don Raye ein individuelles Gesicht. Schnell sprang da an diesem Abend der berühmte Funke auf das Publikum über, wenn die Musiker mit großer Spielfreude eine wunderschöne Mischung aus Klassik und Jazz präsentierten. Bekanntes und weniger Bekanntes wurden dabei mit einer gehörigen Portion Vitalität zu neuem Leben erweckt und mit eigenen Akzenten versehen. Ein Abend, der sich für die Musikfreunde wirklich gelohnt hat.