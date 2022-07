Kreisarchiv erhält alte Dokumente und Chronik aus Füchtorf

Foto:

Am 19. Juli 1896, noch zu Zeiten Kaiser Wilhelms II., wurde die Satzung verfasst. Von den zehn Seiten wurde immer nur die rechte Hälfte beschrieben, in Kurrentschrift. Die 13 Gründungsmitglieder haben unterschrieben und damit den Musikverein zu Füchtorf ins Leben gerufen. Nach dem Ersten Weltkrieg, vermutlich Anfang der 1920er-Jahre, wurde die freie linke Seite genutzt, um die 13 Paragrafen auch in der ab 1914 eingeführten Sütterlinschrift zu bestätigen. „Wir gehen davon aus, dass die Satzung vom Gründer Anton Heuer geschrieben und von ihm auch verwahrt wurde“, so Sandra Niemerg. Josef Lienker, Mitglied seit 1966, erinnert sich: „Ende der 1980er-Jahre, als ich erster Vorsitzender war, klingelte es an der Haustür. Vor mir Stand ein Nachfahre Anton Heuers und sagte, das gehört wohl euch. Es sind schon glückliche Umstände gewesen, dass dieses historische Dokument zwei Weltkriege überstanden hat, heute in unserem Besitz ist und unsere Wurzeln so eindeutig dokumentiert sind.“ Im Jahr 2019 wurde die Satzung von Heinrich und Marianne Papenbrock aus Ostbevern transkribiert, sodass sie heute jeder lesen kann sich nicht mit der Kurrent- beziehungsweise Sütterlinschrift beschäftigen muss.