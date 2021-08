Mutig zu seinen Gefühlen stehen

Die Vorfreude war allen Beteiligten anzusehen: Erstmals nach vielen Monaten des unfreiwilligen Pausierens hieß es am Sonntag im Theater am Wall (TaW) „Vorhang auf!“. Die Projektgruppe „Junges Theater“ um Regisseur Marcel Hoefs bekam die Gelegenheit, ihr bereits in der vergangenen Spielzeit entwickeltes Theaterstück vor Publikum aufzuführen. Viele Gäste strömten in den Saal – und dürften ihr Kommen nicht bereut haben.

„Sie haben geprobt, immer wieder aussetzen müssen. Es war nicht einfach“, erinnerte Maria Rother, Vorsitzende des TaW, an die großen Hürden für die neun auf der Bühne Spielenden. „Dass das Stück heute überhaupt aufgeführt werden kann, haben wir den Schauspielern zu verdanken. Sie haben sich viel gefallen lassen.“ Umso größer war nun deren Spielfreude.

Stück spielt in ehemaligem Kloster

Ort des Geschehens in „Buen Camino“ ist ein ehemaliges Kloster, das nun als Herberge am berühmten Jakobswegs genutzt wird. Protagonistin Elli führt seit elf Monaten eine heimliche Beziehung mit einem muslimischen Kurden. Da ihre Familie sehr konservativ ist, fürchtet sie ablehnende Reaktionen. Ihre Bedenken fußen dabei allerdings besonders auf Vorurteilen und Klischees.

Blick ins Publikum. Foto: Christopher Irmler

Ihr Großvater schickt sie daher auf den Jakobsweg, um die Gedanken zu sortieren und sich den eigenen Gefühlen zu stellen. Dabei stößt sie auf einen Skandal, der sich im Jahr 1965 ereignete. Die Szenen wechseln nun zwischen dem Spanien unter Diktator Franco und der Gegenwart. Die Konflikte ähneln sich. Es geht um Spießigkeit, Prüderie und das Aufrechterhalten bürgerlicher Fassaden.

Haltung, Ehrlichkeit und Mut

Ein offen homosexueller Hippie trifft auf ein junges Paar, das glaubt, klassischen Rollenbildern entsprechen zu müssen. Die im Kloster lebende Nonne tut dies derweil nur, weil sie als jüngste Schwester für die Sünde ihres Bruders – auch er ist homosexuell – Buße tun muss. Ihr Bruder flieht seinerseits vor dem prügelnden Vater und lebt sein Leben fernab der Provinz. Bei den Protagonisten stellen sich Fragen nach Lebensplänen, fehlenden Träumen, moralischen Instanzen und gesellschaftlichen Zwängen. Und auch kirchliche Würdenträger der 60er Jahre fallen eher durch Denunziantentum und Doppelmoral als durch Nächstenliebe auf. Die Botschaft des sehenswerten Stücks ist klar. Es geht um Haltung, Ehrlichkeit und den Mut, den eigenen Gefühlen entgegen aller Erwartungen zu folgen. Entsprechend ernteten Jeremy Hanhoff, Laura Hofene, Gode Japs, Müberra Kahraman, Emily Siegel, Kathrin Sievers, Thomas Ungerer, Leonie Vrochte und Colette Wortmann viel Applaus für ihren durch Corona lange verhinderten Auftritt.