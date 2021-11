Mutter zweier Kinder schlägt Alarm

Dorthe Buschkötter, Mutter zweier Kinder, die die Dechant-Wessing-Schule in Hoetmar besuchen, schlägt Alarm. Die Mutter spricht von einer sich „zuspitzenden Situation“ was die Klassenstärke in den Klassenzimmern angeht. Noch dramatischer sei die räumliche Situation im Offenen Ganztag (OGS), schreibt sie in einem Brief an unsere Redaktion.

Dorthe Buschkötter ist Mutter von zwei Kindern, die die Dechant-Wessing-Grundschule in Hoetmar besuchen. Und sie macht sich große Sorgen. Die Mutter spricht von einer sich „zuspitzenden Situation“ was die Klassenstärke in den Klassenzimmern angeht. Noch dramatischer sei die räumliche Situation im Offenen Ganztag (OGS), schreibt sie in einem Brief an unsere Zeitung. „Die Kinder werden in der alten Turnhalle, die sich im Keller befindet, betreut. Es ist sehr beengt zum Spielen, Toben und Essen.“