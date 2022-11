Nach zwei Absagen klappt es endlich

Nach zwei Absagen gibt es wieder das Adventskonzert mit dem Luftwaffenmusikkorps Münster. In der Marienkirche.

Prof. Dr. Dirk Domagk, Peter Lenfers, Oberst Rüdiger Jorasch, Stefan Meimann und Hauptmann Roman Reckling werben für das Adventskonzert in der Marienkirche.

In diesem Jahr soll es klappen: Nach zwei Absagen wollen das Luftwaffenmusikkorps Münster, der Lions-Club Warendorf, die Kirchengemeinde St. Laurentius und die Sportschule der Bundeswehr wieder das traditionelle Adventskonzert durchführen. Das 27. seiner Art soll am 8. Dezember um 19 Uhr in der Marienkirche beginnen.

„Das ist eine Veranstaltung, die an die Herzen der Menschen appelliert“, betonte Oberst Rüdiger Jorasch Donnerstag bei der Vorstellung des Konzertplanungen in der Sportschule. Zum einen führe es Menschen aus der Gemeinde zusammen und stimme auf Weihnachten ein, zum anderen sei es eine Wohltätigkeitsveranstaltung. Denn auch dieses Mal sollen die Konzerterlöse für die sozialen Projekten „Klasse 2000“ und „Lions Quest“ des Lions-Clubs, die Ferienfreizeiten der katholischen Kirchengemeinde St. Laurentius, die 2023 in Wenholthausen (St. Josef) und Ramsbeck (St. Laurentius) stattfinden werden, sowie die Aufgaben des Soldatenhilfswerks verwandt werden.

„ »Ich freue mich, dass das Konzert wieder stattfinden wird.« “ Lions-Präsident Prof. Dr. Dirk Domagk

Und so habe man sich auch bewusst entschieden, die zwei ausgefallenen Konzerte 2020 und 2021 dennoch mitzuzählen, weil auch an diesen Terminen durch Tombola und Verzicht auf die Erstattung des Preises bereits verkaufter Karten Erlöse für die gute Sache erwirtschaftet worden waren, betont Jorasch.

„Ich freue mich, dass das Konzert wieder stattfinden wird“, unterstreicht Lions-Präsident Prof. Dr. Dirk Domagk, zeige es doch auch die Verbundenheit der Gesellschaft. Und selbstverständlich wolle man nach Konzertende auch wieder zu Glühwein, Kinderpunsch und von den Lions-Damen selbstgebackenen Keksen einladen, blickt der Präsident voraus.

Davor wird die Musik im Mittelpunkt stehen. Einen Vorgeschmack darauf gab Hauptmann Roman Reckling, der für das vom neuen Musikkorps-Leiter Major Alexander Kalweit zusammengestellte Konzertprogramm unter anderem einen symphonischen Teil, ein Intermezzo mit einem Tiefblech-Ensemble und natürlich auch adventliche Melodien ankündigte.

Zunächst nur 300 Eintrittskarten

„Die Vorfreude auf das Adventskonzert ist groß“, unterstreicht Lions-Activity-Beauftragter Stefan Meimann und auch Dechant Peter Lenfers hofft auf ein stimmungsvolles Konzert: „Wir stellen die Kirche gerne zur Verfügung.“

Zunächst nur 300 Karten zum Preis von 15 Euro (ermäßigt 10) werden ab dem 14. November bei der Adler-Apotheke, der Sparkasse an der Münsterstraße und bei der Buchhandlung Ebbeke in den Vorverkauf gehen.

Wenn es die Corona-Lage zulässt, überlegen die Organisatoren, zusätzliche Karten an der Abendkasse anzubieten.