Nachbar mit Eisenstange attackiert

Zu einer sechsmonatigen Haftstrafe, ausgesetzt zur Bewährung, sowie einer Geldstrafe in Höhe von 300 Euro verurteilte das Amtsgericht jetzt einen 65-jährigen Warendorfer. Er musste sich verantworten, weil er nach Überzeugung des Gerichts seinen 51-jährigen Nachbarn laut Anklage im November 2020 mit einer Eisenstange geschlagen hatte.

„Es gab Differenzen in den Aussagen, es war teilweise etwas schwierig“, fasste der Vorsitzende Richter am Ende der – mit Unterbrechungen – über fünf Stunden langen Verhandlung zusammen. Die Verteidigerin des Angeklagten hatte einen Freispruch gefordert. „Jeder hat hier eine andere Geschichte, hier erzählt jeder, was er will.“ Tatsächlich wichen die Aussagen des Angeklagten, des Geschädigten, seiner Ehefrau und der gemeinsamen Tochter sowie einer Polizeibeamtin teils erheblich voneinander ab. Mal war der Angeklagte nüchtern, mal stark alkoholisiert, einige wollten ein Messer gesehen haben, andere nicht, manche sprachen von weiteren anwesenden Personen, was andere wiederum verneinten.

„ Da wurde vielleicht nicht die Wahrheit gesagt. “ Die Verteidigerin

Auch die Frage, wer sich wann wo genau befand, blieb mitunter offen. Die Aussagen zu Form, Farbe, Größe und Material des Tatwerkzeugs variierten. „Da wurde vielleicht nicht die Wahrheit gesagt“, befand die Verteidigerin. Der Vertreter der Anklage sah die gefährliche Körperverletzung hingegen als erwiesen an. Das Wesentliche sei übereinstimmend geschildert worden; mit einer Eisenstange in Richtung Kopf zu schlagen, sei erheblich.

Unstrittig blieb: Am 16. November 2020 war es im Hausflur zu einem Streit zwischen den beiden Männern gekommen, an dessen Ende ein Polizeieinsatz und die Alarmierung eines Rettungswagens standen.

Laut Anklage schlug der Ältere mit der Eisenstange zu, sein Gegenüber konnte Schläge gegen seinen Kopf durch eine schützende Armbewegung abwehren. Die Beamten hatten ein Hämatom am Oberarm des Geschädigten festgestellt und den Rettungswagen verständigt. Aufgrund einer Sprachbarriere fungierte die mittlerweile 17-jährige Tochter des Geschädigten am Einsatzort sowohl als Zeugin als auch als Übersetzerin ihrer Eltern.

Schläge mit dem Arm abgewehrt

Der Angeklagte gab an, an besagtem Tag zuvor wegen starker Schulterschmerzen beim Arzt gewesen zu sein. Er habe gar nicht derart ausholen und zuschlagen können. Seine Verteidigerin beantragte, ein medizinisches Gutachten einzuholen. Darin sollte geklärt werden, ob die dokumentierten Verletzungen zu den vorgeworfenen Schlägen passten und ob ihr Mandant überhaupt dazu in der Lage wäre. Dies lehnte der Vorsitzende Richter ab: Auch ein Schlag mit dem anderen Arm sei denkbar.

Die Verteidigerin monierte zudem das Vorgehen der Polizeibeamten. Nach Beschreibung des Tatwerkzeugs hatten die Beamten eine Eisenstange in der Wohnung des Angeklagten gefunden und den Nachbarn präsentiert. Diese nickten, das sei das Tatwerkzeug. Die Verteidigerin hakte daraufhin nach, ob denn ein Besenstiel auch in Ordnung gewesen wäre. Das verneinte die befragte Polizistin; man habe Erfahrungen und könne die Lage durchaus einschätzen.

Bei allen Ungereimtheiten habe sich der Kernsachverhalt, das Schlagen mit einer Eisenstange, bestätigt, so der Vorsitzende Richter. Damit bleibe es bei einer gefährlichen Körperverletzung.