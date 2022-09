Nachts bleiben Straßenlichter an

In Warendorf bleiben nachts die Straßenlichter an. Die Stadt hat hinsichtlich der gestiegenen Kosten für Gas und Strom zwar eine ganze Reihe von Energieeinsparmaßnahmen beschlossen, doch zappenduster wird es in der Kreisstadt nicht.

In Warendorf werden nachts die Straßenlichter nicht abgeschaltet. Die Stadt Warendorf hat hinsichtlich der gestiegenen Kosten für Gas und Strom zwar eine ganze Reihe von Energieeinsparmaßnahmen beschlossen, doch zappenduster wird es in der Kreisstadt nicht. Denn: schaltet Warendorf die Straßenbeleuchtung ab, wird es auch in Sassenberg und Beelen dunkel. „Die Schaltzeiten der Straßenbeleuchtung in Warendorf sind nicht individuell steuerbar. Diese sind in einem Netzverbund (verantwortlich ist hier Westnetz) geschaltet, über den via Dämmerungssensoren und Zeitschaltuhr auch die Beleuchtung in Sassenberg und Beelen gesteuert wird“, teilt David Graubner, Pressereferent des Bürgermeisters, auf WN-Anfrage mit. Die Anpassung der Schaltzeiten hätte daher immer Auswirkung auf die anderen beiden Kommunen.