Nahwärmenetz mehrheitsfähig

Es gibt wohl eine Ratsmehrheit für die Weiterverfolgung der Idee, ein Nahwärmenetz für ganz Warendorf zu bauen – wenn die mögliche Bundesförderung kommt. Insofern sprach Peter Horstmann nach der Abstimmung im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss Donnerstag von einem „guten Zeichen“ und einem „großen Projekt für die Stadt Warendorf“. Der Bürgermeister hatte da gerade drei einstimmige Voten aller Fraktionen für den Grundsatzbeschluss registriert. Es gibt dennoch „Baustellen“, bevor der erste Pflasterstein aufgenommen ist. Vor allem den Standort für das geplante Acht-Megawatt-Emswärme-Kraftwerk.

Denn die ehemalige Energiezentrale am Ostzipfel der Brinkhausbrache passt vor allem der CDU nicht. Es gab am Ende bei der Entscheidung für den Standort auch nur unter der Bedingung ein Ja von den Christdemokraten, dass für die weitere Planung des emissionsfreien Rohrnetzes auf jeden Fall auch andere Standorte für das Flusskraftwerk gesucht werden.

„ »Da geht keiner durch die Straßen und rupft die Heizungen raus.« “ Projektabwickler Daniel Quast zum Sorgenthema Anschlusszwang

Daniel Quast, Projektabwickler des Büros Energieagentur Lippe, hatte dem Ausschuss nochmals die Details des Vorhabens vorgestellt, die der Umweltausschuss tags zuvor von Stadtwerkemann Björn Güldenarm gehört hatte. Frederik Büscher (CDU) interessierten vor allem Aussagen zu Fördermöglichkeiten. „Ist eine Förderung überhaupt realistisch?“ In Sachen Emsinsel sei mehrfach von Fördermitteln die Rede gewesen, die aber nie gekommen seien. Eine klare Aussage sei da nicht möglich, erwiderte Daniel Quast. Telefoniere man mit dem Fördergeber des neuen Bundesprogramms, komme die Frage, wie weit man denn sei. Stadtwerke-Geschäftsführer Ulrich Klaus Butterschlot betonte: „Wir beginnen erst mit dem Förderbescheid.“ Sein Technischer Leiter Güldenarm fügte hinzu, dass die Zeit schon dränge. „Es gibt kein Stadtwerk, das sich damit gerade nicht befasst.“ Warendorf sei also nicht weit voraus. Es gehe um enorm hohe Fördergelder. Klar sei aber, dass man erst beginne, wenn es dafür auch feste Zuschusszusagen gibt.

Die Angst vorm Wort „Anschlusszwang“ wollte Daniel Quast nehmen. Der besage nur, dass jemand bei Ersatz seiner fossil beheizten Heizung nur dann anschließen müsse, falls er keine andere, gleich emissionsarme Heizung einbaue. „Da geht keiner durch die Straßen und rupft die Heizungen raus“, so Quast.

Stadtwerkechef: Kein Netz ohne sichere Zuschüsse

Frederik Büscher und seiner Kollegin Andrea Blacha gefiel der Standort des ersten von mehreren nötigen Kraftwerken bei Brinkhaus nicht. Bei der Idee eines städtebaulichen Wettbewerbs für das Areal habe es das Projekt Wärmenetz ja noch nicht gegeben, warf Baudirektor Peter Pesch ein. Zudem mache die 1000 Quadratmeter große Halle im Osten nur drei Prozent der Gesamtfläche aus und sei sicher gestalterisch einbeziehbar.

Zu laut, das fügte Ulrich Butterschlot noch an, sei so ein Flusskraftwerk auf jeden Fall nicht. „Wir waren heute noch in Lemgo und standen direkt davor – davon gehen so wie keine Emissionen aus.“

Andrea Kleene-Erke (SPD) und André Wenning (FWG) plädierten beide unumwunden für das Konzept und den Standort. „Wenn nicht jetzt, wann dann? Die Situation gebietet das einfach“, fand Wenning. Kleene-Erke erinnerte an die guten Erfahrungen mit den Erdsonden In de Brinke. Und den Imagegewinn für eine so fortschrittliche Technologie für die ganze Stadt. Jetzt hat der Rat die Entscheidung, ob die WEV das Projekt weiterverfolgt.