Narren fühlen sich „ausgehungert“

Mit dem Aschermittwoch 2020 begann eine lange Fastenzeit zumindest für die Karnevalisten der KG Silber-Blau. Vollblutkarnevalist Achim Hensdiek hat ab dem Fischessen im Februar 2020 mitgezählt: „Dann begann eine Fastenzeit von 625 Tagen“, blickte der Sitzungspräsident des Karnevalvereins zurück. Um so mehr freute Hensdiek sich, dass die Freckenhorster Karnevalisten nach über einem Jahr Pause am Freitag mit einer großen Feier im Saal Huesmann in die neue Session starten durften: „Wir sind hungrig auf Karneval oder besser gesagt: wir sind ausgehungert!“

Bei der Sessionseröffnung hatten sich die Verantwortlichen für „2G“ entschieden. Wer mitfeiern wollte, musste seinen Impfpass vorzeigen; die Kontrollen waren rigoros und wurden vom Vorstand gewissenhaft durchgeführt. Im Saal selbst war Abstand dadurch kein großes Thema mehr. Vereinzelt trugen die Feiernden Masken.

Angesichts der in den vergangenen Tagen massiv gestiegenen Coronazahlen stellte KG-Präsident Ulrich Fastermann die Frage, ob eine normale Session möglich sei: „Die Situation ist bis heute sehr undurchsichtig und vage.“ Mit der Sessionseröffnung sende die KG nach 20 Monaten wieder ein Lebenszeichen. Die Entscheidung, keine neue Tollität zu proklamieren, sei richtig gewesen. So dankte er dem weiter amtierenden Prinzenpaar Manuela und Dirk Nölker, dass sie nun in ihre dritte Session starten. Die Tollität für die nächste Session stehe weiter in den Startlöchern, versicherte der Präsident, ohne das streng gehütete Geheimnis um die Identität zu verraten. Fastermann rief dazu auf, alle zu respektieren, die derzeit nicht mitfeiern möchten.

Unter dem Sessionsmotte „Noch ‘ne Runde“ wolle das Prinzenpaar die Session genießen, rief Prinz Dirk Nölker dazu auf, „vernünftig und mit Verstand“ zu feiern.

Bürgermeister Peter Horstmann wandte sich mit einer gereimten Ansprache ans Narrenvolk und empfahl eine Desinfektion mit „Braken“, dem hauseigenen Schnaps der Gastwirtschaft. Allerdings räumte er ein, dass es auch dazu noch keine Langzeitstudien gebe.

Die lange karnevalistische Fastenzeit haben die Nachwuchskarnevalisten der „Juka“, die erst vor zwei Jahren gegründet wurde, zur Anwerbung von Mitgliedern genutzt. Neun neue Jungkarnevalisten wurden in den Reihen begrüßt.

Ein Jubiläum wurde auch gefeiert: Auf den Tag genau vor elf Jahren wurde Sandra Wickinghoff zur Prinzessin der KG Silber-Blau ernannt. Seinen letzten Tag im Amt genoss der Ahlener Stadtprinz Heinzpeter Przyluczky in Freckenhorst und steuerte einige Gesangseinlagen zum Abendprogramm zu.

Am 20. Februar plant die KG – ja nach Corona-Lage – eine Karnevalssitzung.