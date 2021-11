Narren jubeln: Moritz ist wieder wach!

Es war wie immer und doch anders: Alle trugen Schutzmasken, als Prinz Frank I. um 19.11 Uhr das prinzliche Zepter, den Moritz (ebenfalls mit Maske und Impfpass), in der Hand hielt. Bürgermeister Peter Horstmann hatte ihn bis dahin im Tresor aufbewahrt.

Mit dem Wecken des „Moritz“ sind die Warendorfer Narren in die Session gestartet. Neben aller Freude, das es endlich wieder losgeht, war der Karnevalsauftakt auch überschattet von gemischten Gefühlen. Die Pandemie ist noch nicht vorbei, im Gegenteil die Infektionszahlen steigen. Was auch Auswirkungen auf die Prinzenproklamation im Januar haben könnte. Es gilt schon jetzt die 2G-Regel. Die PriPro-Macher denken darüber nach, diese noch durch einen Corona-Schnelltest zu verschärfen. Das Feiern ließen sich die Narren zum Sessionsauftakt aber nicht vermiesen. Es war wie immer und doch anders: Alle trugen Schutzmasken, als Prinz Frank I. um 19.11 Uhr das prinzliche Zepter, den Moritz (ebenfalls mit Maske und Impfpass), in der Hand hielt. Bürgermeister Peter Horstmann hatte ihn bis dahin im Tresor aufbewahrt.