Narrenherzen geraten schon ins Beben

Die Warendorfer Karnevalisten dürfen sich schon jetzt freuen – für die neue Session hat der Bürgerausschuss Warendorfer Karneval so manchen einen „Knaller“ auf dem Plan. So konnten der niederländische Popstar „Loona“ und die „Schlagermafia“ für die Live-Show-Acts im Festzelt am 17. Februar gebucht werden.

Der Straßenkarneval in Warendorf zieht traditionell ein breites Publikum aus der gesamten Region an. Der Bürgerausschuss für den Warendorfer Straßenkarneval hat jetzt den Fahrplan für die Session 2022/2023 ausgegeben.

Seit dem gestrigen 11.11. hat der Karneval wieder das Sagen – der Startschuss für die neue Session ist gefallen, und zwar für die langersehnte und farbenfrohe Karnevalssession 2022 / 2023. Die Vertreter des Bürgerausschusses des Warendorfer Straßenkarnevals sind laut ihrer Pressenotiz voller Optimismus, dass sich nach zwei Jahren mit Coronabeschränkungen, ein ausgelassenes Feiern ohne Abstand und Maske realisieren lässt.

Närrische Zeit mit vielen Highlights

„Alle Jecken aus der Region können sich wieder auf eine närrische Zeit mit vielen Highlights freuen können“, verspricht der Bürgerausschuss Karneval. Und damit geht es zurück zur guten alten Tradition: Somit sollen die Marktplatz-Events mit Weiberfastnacht (Donnerstag, 16. Februar 2023) und Rathauserstürmung (Sonntag, 19. Februar 2023) sowie der Rosenmontagsumzug (Montag, 20. Februar 2023) durch die Altstadt sowie die Festzelt-Aktivitäten rund um die Große Warendorfer Karnevalsnacht (Freitag, 17. Februar 2023) und Rosenmontagsparty (Montag. 20. Februar 2023), wie gewohnt, stattfinden.

„Mit jährlich bis zu 25 000 Besuchern sind die Veranstaltungen des Warendorfer Straßenkarnevals ein Anziehungsmagnet für Jecken aus der gesamten Region“, kommentiert der Bürgerausschuss Warendorfer Karneval und ruft in seiner Pressemitteilung auf: „Zusammen als Region werden wir

es in unserem Festzelt wieder ordentlich krachen lassen und als große Gemeinschaft für einen familienfreundlichen und bunten Umzug für Klein und Groß sorgen – frei nach dem Motto: ‚Karneval - Mit der Region - Für die Region‘.“

Motto: Karneval – Mit der Region – Für die Region

Und damit es wirklich so richtig krachen wird, haben die Karnevalisten für die passenden Live-Show-Acts zur fünften Warendorfer Karnevalsnacht gesorgt.

Als Stimmungsgaranten werden „Die Schlagermafia“ mit den größten Kult- und Partyschlager-Hits aller Zeiten sowie der niederländische Popstar „Loona“ („Bailando“, „Vamos a la playa“, „Rhythm of the night“, „Hijo de la Luna“) am 17. Februar 2023 (Freitag) im Festzelt auf dem Lohwall auftreten und die Narrenherzen zum Beben bringen.

Popstar Loona kommt nach Warendorf

Mit „Loona“ kommt zudem eine vielfach ausgezeichnete Sängerin nach Warendorf. Mit dem Titel „Bailando“ war sie acht Wochen Nummer Eins in Deutschland und der Schweiz sowie Nummer Drei in Österreich und bekam dafür acht Gold-, drei Platin- und Doppelplatin-Auszeichnungen. Als Krönung wurde Sie mit dem „ECHO-Preis“ in der Kategorie „Beste Dance Single“ ausgezeichnet. Auch

weitere ihrer Songs wie „Hijo de la luna“, „Latino Lover“, „Baila Mi Ritmo“, „Viva El Amor“ und „Rhythm Of The Night“ erreichten weltweite Top-Ten-Platzierungen sowie weitere Gold- und Platinauszeichnungen. Insgesamt wurden über zehn Millionen Tonträger weltweit verkauft. Damit setzt der Bürgerausschuss die Reihe seiner Partyschlager-Acts fort. „Nachdem in den letzten Jahren bereits Markus Becker, Tim Toupet, Axel Fischer, Jürgen Milski, Mickie Krause, Ina Colada und Tobee als bekannte Partyschlager-Acts die Jecken aus Warendorf und Umgebung in ihren Bann zogen, ist der Bürgerausschuss Warendorfer Karneval stolz, erneut stimmungsvolle Partysänger in die Emsstadt lotsen zu können“, heißt es in der Presseerklärung des Bürgerausschusses Warendorfer Straßenkarneval. Nach vier fantastischen Veranstaltungen soll eine weitere Party der Extraklasse geboten werden.

Hits für jedes Alter

Vor- und nach dem Auftritt wird es musikalisch wieder Hits für jedes Alter geben, frei nach der Devise: „Total jeck – Karneval für Jedermann“.

Der Online-VVK startet am 30. November (Dienstag), Tickets sind dann für 15 Euro im Online-Shop unter: www.warendorferkarneval.de vorzubestellen. Ab dem 2. Januar 2023 wird es zudem einen regionalen stationären VVK geben. Eine Abendkasse (18 Euro) wird nach Verlauf des VVK eingerichtet. Wie in den Vorjahren wird es an diesem Abend zudem wieder einen regionalen Bus-Shuttle aus 13 Orten geben. Infos zum Straßenkarneval unter: www.warendorferkarneval.de sowie bei Facebook und Instagram (warendorferkarneval).