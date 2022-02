Närrische Stimmung per Video

Karneval wird auch in diesem Jahr nur auf Sparflamme stattfinden können. Damit die Warendorfer Jecker aber doch ein wenig närrische Stimmung genießen können, dreht die WaKaGa ein rund eineinhalbstündiges Video mit buntem Programm. Es wird im Internet zu sehen sein.

Premiere für den neuen Gardetanz der Flöckchen auf der TaW-Bühne. Die Aufzeichnung wird am Karnevalswochenende von der WaKaGe veröffentlicht.Das Foyer des TaW wurde für die Hüpfer zum Aufwärmraum vor den Aufnahmen.Thorsten Meyer zeichnet für Aufnahmen und Produktion des WaKaGe-Videos verantwortlich.Das große WaKaGe-Ballet bei der letzten Probe vor der Aufzeichnung noch ohne farbenfrohe Kostüme.

Volker Brügge macht keinen Hehl daraus, dass er der diesjährigen Karnevalssession nicht so recht etwas abgewinnen kann: „Verhalten“ lautet die Antwort des Hofmarschalls der Warendorfer Karnevalsgesellschaft auf die Frage, wie die Karnevalsstimmung gerade ist. Und das, obwohl im Hintergrund des Gesprächs die Hüpfer gerade ihren Gardetanz auf die Bühne bringen.

Wie berichtet hat die WaKaGe alle öffentlichen Veranstaltungen der verbliebenen Session aus Sicherheitsgründen abgesagt. Stattdessen wird ab dem 26. Februar (Samstag) ein Video übers Internet Karnevalsstimmung zu den Warendorfer Jecken bringen.

„ »Das haben die Mädchen prima gemeistert.« “ Trainerin Beatrice Hoffmann

Am Wochenende wurde mit den ersten Aufzeichnungen für die gut eineinhalbstündige Sendung im Theater am Wall begonnen. Und da brachten die Hüpfer ihren Gardetanz auf die große Bühne. Aber vor eben leeren Rängen. Lediglich Thorsten Meyer stand mit seiner Kamera im Publikumsbereich, um die Auftritte zu filmen. Er wird die einzelnen Sequenzen auch zu einem kurzweiligen Film zusammenschneiden.

Für das richtige Licht auf der TaW-Bühne sorgte das Technikteam des Theaters. Es war erst der zweite Einsatz der neuen, digitalen Scheinwerfer. Sie wurden mit Hilfe eines Förderprogramms erst kürzlich angeschafft. „Wir haben rund 150 Leuchten“, weiß Techniker Nils Hälker, der jeder Leuchte mit 38 Parametern wie Helligkeit und Farbe einzeln ansteuern kann und die neue Technik schon im Griff hat.

Dass die Hüpfer ihren Gardetanz so souverän über die Bühne brachten, war bei diesem besonderen Auftritt keine Selbstverständlichkeit. „Das ist ein ganz neuer Gardetanz“, berichtet Trainerin Beatrice Hoffmann von der Premiere, die im Video erstmalig zu sehen sein wird. Das Training dafür war in den vergangenen Monaten von den Coronabeschränkungen geprägt. Oftmals konnte es gar nur online durchgeführt werden: „Das haben die Mädchen prima gemeistert“, lobt sie, während sich die besagen Tänzerinnen quasi eigenständig zu ihren Dehnübungen im Foyer des TaW in einen Kreis setzen.

„ »Vor allem die Kleinen wollen den Eltern zeigen, was sie können.« “ Trainerin Julia Günnewig

Auch für das Große WaKaGe-Ballett war die vergangene Zeit eine echte Herausforderung, wie Trainerin Julia Günnewig zu berichten weiß. Einen neuen Gardetanz wird auch diese Gruppe im Video präsentieren. Beim bunten Showtanz greifen die Tänzerinnen auf den Tanz der letzten Session zurück. Keine Auftritte, weniger Proben. Mit Ausnahme der Videoaufzeichnung ist die Session für alle Tanzgruppen ziemlich abgeschrieben. So plant man nun, im Frühling oder Sommer ein kleines Fest auf die Beine stellen zu können: „Vor allem die Kleinen wollen den Eltern zeigen, was sie können“, hofft Günnewig.

Das können Eltern und alle Interessierten zumindest auf dem Video ab dem Karnevalswochenende sehen. Nach den Tanzgruppen am Wochenende werden in den nächsten Tagen weitere Akteure vor die Kamera treten. Neben WaKaGe-Aktiven wie Sängerin Linda Weissink und Dauer-Prinz Frank I. werden mit Bernd Stelter und Volker Weininger, („Der Sitzungspräsident“) echte Stars des Kölner Karnevals in Warendorf zu sehen sein. Das ist im westfälischen Karneval nicht nur eine kleine Sensation.

„Wir wollen ein kleines Lebenszeichen des Karnevals senden“, so Brügge im WN-Gespräch. Er selbst wird die Premiere des Videos gemeinsam mit dem Senat im Hotel im Engel schauen.