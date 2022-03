Natur von Müll befreit

Auch in der Natur ist „Frühlingsputz“ angesagt. Für diesen sorgten etwa 60 Helferinnen und Helfer der Neuwarendorfer Vereine. Bei ihrer Müllsammelaktion förderten sie einiges zutage.

Die Neuwarendorfer Vereine sammelten in einer Gemeinschaftsaktion am Samstag den an den Straßen und Wegen herumliegenden Müll ein. Stefan Blanke, zweiter Vorsitzender des Schützenvereins Neuwarendorf, hatte die Federführung und Organisation übernommen. Doch ohne die Beteiligung des Landwirtschaftlichen Ortsverbands, der Landfrauen und der Landjugend wäre die Aktion nicht denkbar gewesen.

Nach einer kurzen Begrüßung der rund 60 Helferinnen und Helfer durch den Schützenpräsidenten Matthias Kraemer wurden die Sammelrouten abgestimmt und die Teams zusammengestellt. Vom Containerstandort auf dem Parkplatz der Firma Altefrohne Tiefbau schwärmten dann die fleißigen Helfer mit den Treckern des landwirtschaftlichen Ortsverbands aus.

Container gut gefüllt

Seit der letzten Müllsammlung im März 2020 hatte sich so einiges in der Natur angesammelt, das dort nicht hingehörte. Der Container war schließlich wieder mit reichlich Unrat gefüllt.

Nach getaner Arbeit sorgten die Landfrauen mit belegten Brötchen und Kaffee dafür, dass die großen und kleinen Helferinnen und Helfer eine Stärkung bekamen. Die Landjugend hatte für die kalten Getränke gesorgt.

Alle Teilnehmenden danken der Stadt Warendorf für die Unterstützung mit Greifzangen, Handschuhen, Warnwesten und dem Container für den gesammelten Müll. So konnte die Müllsammlung sicher durchgeführt und der Müll entsorgt werden.

Die Firma McDonalds stellte schließlich noch 50 Portionen Hamburger und Pommes Frites zur Verfügung, was vor allem bei den Kindern und Jugendlichen großen Anklang fand.

Und wieder waren sich alle Teilnehmenden einig, dass die Freizeit für die Müllsammelaktion gut eingesetzt war. Die beteiligten Vereine werden auch in Zukunft gerne die Organisation dieses aktiven Einsatzes von Jung und Alt übernehmen.