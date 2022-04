Netzwerk für die Flüchtlingshilfe

Als der Krieg in der Ukraine begann, war Nicole Pösentrup schnell klar, dass sie helfen möchte. Und so hat sich die ehemalige Freckenhorster Karnevalsprinzessin gemeinsam mit ihrem Mann entschlossen, Flüchtlinge aufzunehmen. Eine vierköpfige Familie – ein Ehepaar mit einem eineinhalbjährigen Kind und der 17-jährige Bruder der Frau – wohnt seitdem in eigenen Räumen im Haus und teilt sich Küche und Wohnzimmer mit den Pösentrups. „Es ist nicht damit getan, ein Zimmer zur Verfügung zu stellen“, weiß Nicole Pösentrup. Unterstützung bei Behördengängen und der Suche nach Arbeit, Kita- und Schulplätzen gehören ebenfalls zum Aufgabenspektrum der Gastgeber – zumindest bis die geflüchteten Menschen auf eigenen Beinen stehen. „Plötzlich bin ich ehrenamtlicher Vormund für einen 17-Jährigen“, berichtet die beruflich als selbstständige Trauerrednerin tätige Pösentrup von einer ganz neuen Aufgabe, die sie überraschend wahrnehmen musste. Trotz der vielen Arbeit ist sie glücklich mit der Entscheidung: „Das ist eine echte Bereicherung fürs Familienleben.“

Inmitten der gespendeten Kleidung ist Nicole Pösentrup begeistert von der Welle der Hilfsbereitschaft. Foto: Andreas Engbert

Schnell wurde ihr klar, dass die Arbeit mit den Geflüchteten auch viel Wissen erfordert – und manch gute Kontakte. Da erschien ihr eine Vernetzung der geflüchteten Familien und der Gastgeberfamilien als sinnvoll.

Unterstützung erhielt Pösentrup, die sich auch ehrenamtlich als Presbyterin in der evangelischen Kirchengemeinde engagiert, von der Kirchengemeinde. Am Sonntag waren Gastgeber und Gastfamilien zu einem gemeinsamen Kaffeetrinken und Kennenlernen ins evangelische Gemeindehaus eingeladen. Über 60 Menschen waren der Einladung gefolgt.

Spielgruppe und Sprachkurs

Neben Austausch und Kontakteknüpfen stand auch ganz konkrete Hilfe auf dem Plan. So wurden Kleiderspenden verteilt, die in wenigen Tagen gesammelt wurden. Zudem planen die Aktiven nun eine wöchentliche Spielgruppe für Kinder, die noch keinen Kita-Platz haben und einen regelmäßigen Sprachkurs im evangelischen Gemeindehaus. Eine Apothekerin hat eine Impfaktion für die Geflüchteten auf die Beine gestellt.

„Viele wollen helfen, das ist der Wahnsinn“, freut Nicole Pösentrup sich über zahlreiche Hilfsangebote, die sie oftmals spontan erhalten hat und die per Smartphone koordiniert werden.

Wer ebenfalls in der Flüchtlingshilfe aktiv ist und sich vernetzen möchte, kann sich direkt an Nicole Pösentrup wenden: n.poesentrup@gmail.com oder

0 25 81 / 4 60 49 96 (Anrufbeantworter).