Netzwerkarbeit neu aufstellen

Die LVHS in Freckenhorst hat sich über die Jahre breit vernetzt – in Politik, Kirche, Kultur und Vereinen und Verbänden. Nun ist der Zeitpunkt gekommen, die Netzwerkarbeit der Landvolkshochschule neu aufzustellen.

Weihbischof Stefan Zekorn (5.v.r.), Maria Bubenitschek (2.v.l.) und Michael Gennert (l.) dankten den Mitgliedern des Kuratoriums (hier ist nur ein Teil des Gremiums zu sehen) für ihr Engagement in den vergangenen Jahren.

Die katholische Landvolkshochschule (LVHS) Freckenhorst wird ihre Beratungs- und Netzwerkarbeit inhaltlich und strukturell neu aufstellen und verstärken. Aus diesem Grund wird der Direktor der LVHS, Michael Gennert, künftig Jahresgespräche mit den Vertreterinnen und Vertretern der Institutionen führen, die bislang Mitglied im Kuratorium der LVHS waren. So vermeldet es das Bistum in einer Pressenotiz. Nachdem die Amtsperiode des bisherigen Gremiums im September zu Ende gegangen ist, hat Generalvikar Dr. Klaus Winterkamp entschieden, dass es künftig kein Kuratorium an der LVHS mehr geben wird und die bisherigen Mitglieder darüber informiert.

Die nun zu führenden Jahresgespräche dokumentieren die breite Vernetzung der LVHS in Politik und Öffentlichkeit, Kirche und Kultur, Verbänden und Vereinen sowie Bildungseinrichtungen und Behörden.

Im Namen der Bistumsleitung dankten Weihbischof Dr. Stefan Zekorn, Regionalbischof für das Kreisdekanat Warendorf, sowie Maria Bubenitschek, Leiterin der Hauptabteilung Seelsorge, den scheidenden Mitgliedern bei einer Feierstunde für ihr in vielen Fällen jahrelanges Engagement. „Mit Ihrer Person haben Sie die vielfältigen Beziehungen, die die Landvolkshochschule auszeichnen, zum Ausdruck gebracht. Bleiben Sie uns mit diesem Einsatz weiterhin treu“, bat der Weihbischof.

Klares Bekenntnis des Bischofs

Ein klares Bekenntnis von Münsters Bischof Dr. Felix Genn sowie der gesamten Bistumsleitung zu den Häusern der Erwachsenenbildung des Bistums, darunter die LVHS, überbrachte Maria Bubenitschek. „Die LVHS soll eine Zukunft haben, aber das geht nicht ohne Veränderungen“, kündigte die Hauptabteilungsleiterin an. So gebe es beispielsweise einen hohen Investitionsbedarf bei den Zimmern.

„Bei sinkenden Kirchensteuereinnahmen dürfen wir die Wirtschaftlichkeit unserer Häuser nicht aus dem Blick verlieren“, verdeutlichte sie. Dennoch hoffte sie, auch weiterhin auf die wertvolle Unterstützung bei der Beratung der Leitung des Hauses setzen zu können.

Besonderer Dank an Karl Werring

Ein besonderer Dank galt dem Kuratoriumsvorsitzenden Karl Werring, der aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung steht. Acht Jahre lang stand der Präsident der Landwirtschaftskammer an der Spitze des Kuratoriums.

„Sie hatten stets ein offenes Ohr für die Belange der LVHS“, dankte ihm Weihbischof Zekorn für sein Engagement. Werring war seit der Gründung des Kuratoriums 1998 Mitglied des Gremiums, hatte 2002 das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden und 2014 den Vorsitz übernommen.