Neuauflage des Sondergutscheins geplant

Abgesagtes Weihnachtswäldchen, abgesagter Freckenhorster Weihnachtsmarkt und auch sonst fallen reihenweise große und kleine Veranstaltungen aus, die viele Gäste in die Innenstadt gelockt hätten. Der ohnehin durch Corona stark gebeutelte Einzelhandel und ebenso die Gastronomie haben es aktuell (wieder) besonders schwer. Vor diesem Hintergrund hat Bürgermeister Peter Horstmann der Politik vorgeschlagen, den Warendorfer Sondergutschein ein zweites Mal aufzulegen. Wie im vergangenen Jahr sollen wieder 10 000 Gutscheine mit einem Wert von 20 Euro verkauft werden. Bis zum Stichtag 31. März 2022 sollen sie in teilnehmenden Warendorfer Geschäften mit einem Wert von 25 Euro eingelöst werden können.

Eine entsprechende Beschlussvorlage liegt dem Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss vor, der am Montag (6. Dezember) darüber entscheiden wird. Wenn der Ausschuss dem Beschlussvorschlag zustimmt, kann der Verkauf am Dienstagmorgen (7. Dezember) beginnen.

Weitere Verkaufsstellen

Um das Verkaufsgeschehen zu entzerren, soll es neben der Tourist-Info noch eine weitere Verkaufsstelle in der Innenstadt geben. Auch an einen Verkauf in den Ortsteilen ist gedacht. In der Woche vom 13. bis 17. Dezember wird es in jedem der Ortsteile einen Verkaufsnachmittag geben.

Nach Auskunft der Verwaltung ist es nicht notwendig, sich sofort zu Beginn des Verkaufs in die Schlange vor der Tourist-Info zu stellen. Im vergangenen Jahr waren auch kurz vor Weihnachten noch genügend der 10 000 Gutscheine erhältlich.

Im Laufe der nächsten Tage werden aktuelle Infos unter www.warendorfer-sondergutschein.de zu finden sein.